Chiều 21-9, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Diễn đàn Logistics Vùng lần VII 2026 với chủ đề: “Kiến tạo không gian phát triển mới cho logistics vùng đồng bằng sông Hồng”. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự và chỉ đạo Diễn đàn.

Các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: Khắc Kiên

Nâng tầm logistics vùng

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng cho biết, ngành logistics Việt Nam những năm qua phát triển mạnh, tăng trưởng bình quân 14-15%/năm, cao hơn khoảng 2 lần mức tăng bình quân của thế giới. Quy mô thị trường logistics đạt khoảng 40-42 tỷ USD, tương đương 10% GDP, đóng góp quan trọng vào sản xuất và xuất khẩu.

Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Dũng phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Khắc Kiên

Các hiệp định thương mại tự do tạo động lực để logistics Việt Nam mở rộng thị trường quốc tế, thu hút đầu tư và nguồn nhân lực theo các tiêu chuẩn quốc tế. Trong đó, vùng đồng bằng sông Hồng với vị trí cửa ngõ kết nối khu vực phía Bắc với cả nước và thế giới đang ngày càng khẳng định vai trò là một động lực tăng trưởng logistics quan trọng.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Khắc Kiên

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu cho biết, tăng trưởng logistics bình quân giai đoạn 2021-2025 của thành phố đạt trên 10%, đóng góp bình quân khoảng 13,5% GRDP...

Theo quy hoạch đến năm 2030, thành phố sẽ có 73 bến cảng biển với tổng chiều dài hơn 23 km và trên 300 cảng, bến thủy nội địa. Trong đó, khu bến cảng Lạch Huyện với các bến đã đưa vào khai thác, tiếp tục được đầu tư mở rộng, giữ vai trò là cảng nước sâu lớn của khu vực miền Bắc và trung tâm thông thương quốc tế của hệ thống cảng Hải Phòng.

Bên cạnh đó, thành phố đẩy mạnh phát triển hạ tầng mềm, xây dựng cơ sở dữ liệu logistics, ứng dụng chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, thương mại điện tử và kết nối liên thông các phương thức vận tải.

Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Khắc Kiên

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, Vùng Đồng bằng sông Hồng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Vì thế, mục tiêu trong giai đoạn tới cần được nhìn nhận: Phát triển nhanh nhưng bền vững; chuyển đổi cơ cấu kinh tế gắn với nâng cao năng suất; phát huy các cực tăng trưởng gắn với tăng cường liên kết; thu hút nguồn lực bên ngoài; đồng thời nâng cao năng lực nội sinh. Khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành yếu tố then chốt của mô hình phát triển.

5 nhiệm vụ trọng tâm hình thành chuỗi

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, cùng với việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số ngày càng sâu rộng, logistics không còn chỉ là một ngành dịch vụ hỗ trợ mà cần được nhìn nhận là một bộ phận quan trọng của hạ tầng kinh tế quốc gia, yếu tố trực tiếp quyết định năng lực cạnh tranh của hàng hóa, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn. Ảnh: ĐÀM THANH

Đối với vùng đồng bằng sông Hồng, yêu cầu này càng có ý nghĩa trong thực hiện các mục tiêu phát triển chiến lược được xác định tại Nghị quyết số 30-NQ/TW và Quy hoạch Vùng Đồng bằng sông Hồng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thời gian qua, tốc độ tăng trưởng dịch vụ logistics bình quân 14-16%/năm, đóng góp trực tiếp vào GDP khoảng 4,5-5%. Hệ thống kết cấu hạ tầng logistics từng bước được đầu tư, doanh nghiệp logistics ngày càng phát triển, với hơn 34.000 doanh nghiệp tham gia...

Theo Phó Thủ tướng, Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định các mục tiêu cụ thể, trong đó phấn đấu tăng trưởng logistics bình quân 12-15%/năm, từng bước giảm chi phí logistics xuống khoảng 12-15% GDP, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hình thành các trung tâm logistics hiện đại, có khả năng kết nối khu vực và quốc tế...

Các khách mời trao đổi tại diễn đàn. Ảnh: PV

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, tổ chức thực hiện Chiến lược logistics quốc gia một cách thực chất, có trọng tâm, trọng điểm và kết quả đo lường được.

Hai là, phát triển hạ tầng logistics đồng bộ với quy hoạch và đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia, khu vực, vùng và địa phương. Quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, khoa học; đầu tư đồng bộ, hiệu quả; tăng năng lực kết nối giữa đường bộ, đường sắt, hàng hải, đường thủy, hàng không với hệ thống hậu cần logistics.

Ba là, coi hoàn thiện thể chế, pháp luật là yêu cầu quan trọng trong phát triển logistics. Tiếp tục rà soát các quy định liên quan đến logistics, vận tải đa phương thức, hàng hải, đường thủy, hải quan, thương mại, giao dịch điện tử và đầu tư.

Bốn là, tập trung phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thành trung tâm của hệ sinh thái logistics và kinh tế biển theo hướng hiện đại, xanh và thông minh.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh lợi thế địa lý chỉ trở thành lợi thế cạnh tranh khi được chuyển hóa thành năng lực hạ tầng, dịch vụ và kết nối. Do đó, cần ưu tiên phát triển các cảng cửa ngõ như Lạch Huyện, Nam Đồ Sơn ở phía Bắc; Đà Nẵng, Vân Phong, Quy Nhơn ở miền Trung; Cát Lái, Cái Mép-Thị Vải, Hòn Khoai ở phía Nam...

Năm là, chuyển mạnh tư duy và hành động từ phát triển logistics theo địa giới hành chính sang tổ chức logistics theo vùng kinh tế, hành lang kinh tế và chuỗi cung ứng. Logistics không có ranh giới hành chính, do đó các địa phương không thể tự xây dựng hệ thống logistics khép kín mà phải đồng bộ, kết nối và chia sẻ hiệu quả.

Đối với vùng Đồng bằng sông Hồng, Phó Thủ tướng yêu cầu kiến tạo không gian phát triển mới cho logistics trước hết phải thiết lập hệ thống quy hoạch đầy đủ, phân bố sản xuất hợp lý; phát triển hạ tầng giao thông, đô thị, hậu cần logistics có sức sống, kết nối mạnh mẽ, hướng tới hình thành mạng lưới logistics vùng gắn kết chặt chẽ... Đặc biệt, đối với thành phố Hải Phòng cần coi hệ thống cảng cửa ngõ quốc tế và logistics đa phương thức là lợi thế đặc sắc, động lực tăng trưởng quan trọng trong dài hạn.

"Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế đầu tư nghiêm túc, dài hạn, bền vững tại Việt Nam", Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định.