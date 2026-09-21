Giá dầu Brent giảm dưới 100 USD/thùng

Các giàn bơm dầu tại mỏ dầu Rmelan ở tỉnh Hasakah, Đông Bắc Syria, ngày 4/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Giá dầu Brent Biển Bắc giảm 4% xuống 99,69 USD/thùng, trong khi dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 5% xuống 95,22 USD/thùng. Thị trường đặc biệt chú ý khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian có thể gặp nhau tại New York trong tuần này bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Đà giảm của giá dầu cũng được thúc đẩy từ dấu hiệu nguồn cung từ khu vực Vùng Vịnh đang được cải thiện, dù xung đột vẫn tiếp diễn. Giá dầu đã giảm phiên thứ tư liên tiếp, qua đó giúp giảm bớt lo ngại về lạm phát và hỗ trợ tâm lý đầu tư.

Tại châu Âu, chỉ số STOXX 600 tăng 0,8% lên 640,55 điểm, dẫn đầu là nhóm cổ phiếu công nghệ tăng khoảng 2%. Cổ phiếu các hãng hàng không cũng đi lên nhờ giá nhiên liệu giảm, trong khi nhóm năng lượng giảm 0,3%. Chỉ số DAX của Đức tăng 0,76%.

Tại Mỹ, các chỉ số chính tăng ngay khi mở cửa, với Dow Jones tăng 0,49%, S&P 500 tăng 0,55% và Nasdaq Composite tăng 0,76%. Động lực chính đến từ nhóm cổ phiếu công nghệ và AI trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm cùng với giá dầu.

Trong khi đó, giá vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 4.361,96 USD/ounce, chịu sức ép từ đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian tới. Các nhà giao dịch hiện định giá xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 ở mức 88%.

Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn theo dõi sát diễn biến tại Trung Đông, bởi bất kỳ gián đoạn mới nào đối với hoạt động khai thác hoặc vận chuyển dầu khí đều có thể nhanh chóng đảo chiều xu hướng giá.