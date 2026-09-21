Dư nợ vượt 6.500 tỷ đồng, Viconship tiếp tục vay thêm hàng nghìn tỷ đồng

HĐQT CTCP Container Việt Nam (Viconship, HOSE: VSC) vừa thông qua phương án vay vốn từ 4 công ty con với tổng hạn mức 2.200 tỷ đồng.

Theo đó, Viconship dự kiến vay 1.000 tỷ đồng từ Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ; 500 tỷ đồng từ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh; 500 tỷ đồng từ Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistics Xanh và 200 tỷ đồng từ Công ty TNHH MTV Vận tải biển Ngôi Sao Xanh.

Các khoản vay có thể được giải ngân một lần hoặc nhiều lần theo nhu cầu của Viconship. Lãi suất và thời hạn vay sẽ được các bên thỏa thuận tại từng khế ước nhận nợ. Doanh nghiệp dự kiến hoàn trả gốc và lãi một lần khi kết thúc hợp đồng hoặc theo thỏa thuận phân kỳ.

Theo nghị quyết, nguồn vốn vay được sử dụng để tái cơ cấu dòng tiền, bổ sung vốn lưu động, đáp ứng nhu cầu tài chính ngắn hạn và các mục đích hợp pháp khác phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Viconship.

Viconship dự kiến vay 1.000 tỷ đồng từ 4 công ty con (Ảnh: Viconship).

Kế hoạch vay vốn được đưa ra trong bối cảnh dư nợ của Viconship tăng đáng kể so với đầu năm. Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 14.854 tỷ đồng, tăng gần 15% so với đầu năm.

Tiền và tiền gửi có kỳ hạn đạt gần 1.147 tỷ đồng, giảm gần 15% so với đầu năm, chiếm khoảng 7,7% tổng tài sản.

Ở phía nguồn vốn, tổng dư nợ vay cuối quý II/2026 đạt 6.504 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với đầu năm và gấp khoảng 2,6 lần cuối quý I/2026. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn ở mức 2.499 tỷ đồng, còn dư nợ dài hạn gần 4.005 tỷ đồng.

Viconship dự kiến vay 2.200 tỷ đồng từ 4 công ty con để bổ sung vốn lưu động, tái cơ cấu dòng tiền, trong bối cảnh dư nợ vượt 6.500 tỷ đồng (Ảnh: Viconship).

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối quý II/2026 đạt 7.261 tỷ đồng, tăng gần 14% so với đầu năm. Vốn góp của chủ sở hữu đạt 3.744 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở mức 1.554 tỷ đồng.

Trước đó, công ty cũng đã thực hiện một thương vụ huy động vốn qua kênh trái phiếu. Trong khoảng thời gian từ ngày 26/8 đến 10/9/2026, Viconship đã phát hành 5.000 trái phiếu mã VSCL12601, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 26/8/2029 và lãi suất cố định 11%/năm.

Viconship đã sử dụng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ phát sinh từ lô trái phiếu này. Phần vốn góp có giá trị theo mệnh giá 110 tỷ đồng, tương ứng 100% vốn điều lệ của Dịch vụ Cảng Xanh.

Song song với việc huy động vốn vay, Viconship đang triển khai kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 18,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 theo tỉ lệ 20:1. Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán.

Viconship đồng thời dự kiến chào bán gần 187,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 2:1, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất, doanh nghiệp có thể huy động gần 1.872 tỷ đồng.

Số tiền này dự kiến được sử dụng để góp vốn vào công ty con thực hiện dự án đầu tư tàu container và tái cấu trúc tài chính.

Hai phương án phát hành dự kiến được thực hiện trong giai đoạn từ quý III/2026 đến quý I/2027, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ Viconship sẽ tăng từ gần 3.744 tỷ đồng lên khoảng 5.803 tỷ đồng.