[Infographic] Chứng khoán ngày 21/9: VN-Index giảm 15,99 điểm, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm 29,1% so phiên trước

Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 hằng năm là ngày nghỉ của người lao động, hưởng nguyên lương. Với năm 2026, Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ đúng ngày 24.11, không hoán đổi ngày làm việc, đồng nghĩa người lao động có thể chỉ nghỉ 1 ngày thay vì kỳ nghỉ 4 ngày như phương án trước đó.