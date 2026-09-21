[Infographic] Chứng khoán ngày 21/9: VN-Index giảm 15,99 điểm, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm 29,1% so phiên trước
Kết thúc phiên giao dịch 21/9, VN-Index giảm 15,99 điểm (-0,88%) về mức 1.799,67 điểm, trên vùng giá trung bình 200 phiên. Độ rộng trên HoSE tiêu cực với 200 mã giảm giá, 97 mã tăng giá và 60 mã giữ giá tham chiếu.
Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm 29,1% so phiên trước. Khối ngoại bán ròng với giá trị bán 664,2 tỷ đồng trên HoSE trong phiên hôm nay.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-chung-khoan-ngay-219-vn-index-giam-1599-diem-khoi-luong-giao-dich-khop-lenh-giam-291-so-phien-truoc-post990109.html