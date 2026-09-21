Bên trong ngôi làng gần 10 triệu USD "tỷ phú YouTube" xây ở châu Phi. Ảnh: KillaKreww/X

MrBeast (tên thật là Jimmy Donaldson) 28 tuổi, sống tại bang North Carolina (Mỹ), là một trong những nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng nhất thế giới trên YouTube.

Hiện tại, MrBeast sở hữu kênh YouTube có số lượng người đăng ký theo dõi nhiều nhất toàn cầu, đạt khoảng 514 triệu người đăng ký.

Năm 2023, tạp chí Time xướng tên MrBeast là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới. Anh dẫn đầu danh sách YouTuber có thu nhập cao nhất năm 2024, theo Forbes. Khối tài sản ròng ước tính hiện tại của anh khoảng 2,6 tỷ USD, theo Celebritynetworth.

Mới đây, MrBeast gây chú ý chi gần 10 triệu USD xây dựng ngôi làng Abna Dakwa tại Ghana, nhằm hỗ trợ các trẻ em khó khăn.

Bên trong ngôi làng gần 10 triệu USD "tỷ phú YouTube" xây ở châu Phi. Ảnh: YouTube/JimmyDonaldson

Ngôi làng hoàn thành sau khoảng 1 năm lên kế hoạch và 8 tháng thi công. Bên trong ngôi làng gồm 10 nhà ở miễn phí cho giáo viên, phòng khám, khu chợ, hệ thống nước sạch và trường học có trang thiết bị đầy đủ cho hơn 300 trẻ, theo Indianexpress.

Để khuyến khích trẻ đến trường, các em sẽ được cung cấp bữa ăn miễn phí mỗi ngày trong vòng 5 năm.

Ngôi làng Abna Dakwa cũng được trang bị hệ thống điện mặt trời độc lập. Hai tháp nước lớn cung cấp nước uống sạch. Các cơ sở sản xuất nông nghiệp và bể nuôi cá được xây dựng nhằm giúp cộng đồng có thêm điều kiện tự chủ về sinh kế.

Bên trong ngôi nhà dành cho giáo viên. Ảnh: Youtube/JimmyDonaldson

Khu vực trồng trọt dành cho ngôi làng. Ảnh: Youtube/JimmyDonaldson

MrBeast cho biết nhiều trẻ em làm việc trong điều kiện nguy hiểm tại các trang trại ca cao ở Tây Phi. Anh kêu gọi người tiêu dùng và các công ty chocolate có trách nhiệm hơn với vấn đề này.

Lao động trẻ em vẫn là mối quan tâm tại các khu vực sản xuất ca cao ở Tây Phi. Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và UNICEF đã ghi nhận trẻ em tham gia các công việc nông nghiệp nguy hiểm trong khu vực này.

Theo MrBeast, ngôi làng Abna Dakwa không chỉ nhằm cung cấp cơ sở hạ tầng mà còn hướng tới việc giải quyết những áp lực kinh tế có thể khiến trẻ em phải đi làm thay vì đến trường.

Dự án được triển khai với sự hợp tác của một số quỹ từ thiện, nhiều nhà sáng tạo nội dung trên khắp thế giới.