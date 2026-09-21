Thái Lan: Ô nhiễm không khí gây thiệt hại gần 4% GDP mỗi năm

Khói mù ô nhiễm tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn số liệu được trình bày tại Hội thảo Mạng lưới không khí sạch Thái Lan cho biết quốc gia Đông Nam Á này hiện xếp thứ 20/180 quốc gia có gánh nặng chi phí y tế do ô nhiễm bụi mịn PM2.5 cao nhất thế giới và đứng thứ hai trong khu vực ASEAN, chỉ sau Indonesia.

Đáng chú ý, thiệt hại kinh tế không chỉ dừng lại ở hóa đơn viện phí, khi chỉ riêng chi phí điều trị bệnh hen suyễn liên quan đến bụi PM2.5 đã ngốn khoảng 16 tỷ baht (hơn 467 triệu USD) trong giai đoạn 5 năm gần đây, cao hơn nhiều so với mức 12,9 tỷ baht do các hạt bụi PM10 kích thước lớn hơn gây ra. Ô nhiễm không khí kéo dài còn làm giảm năng suất của lao động trong nhà và ngoài trời, tăng tỷ lệ nghỉ làm, giảm chi tiêu tiêu dùng, sụt giảm doanh thu du lịch và hạ giá trị bất động sản tại các khu vực ô nhiễm nghiêm trọng.

Về lâu dài, tình trạng sương mù quang hóa kéo dài trong mỗi mùa khô đang cản trở Thái Lan thu hút nhân lực chất lượng cao và du khách có mức chi tiêu lớn, đồng thời làm giảm chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai do tác động tiêu cực đến sự phát triển thể chất, trí tuệ của trẻ em.

Trước thực trạng trên, các nhà hoạt động môi trường và chuyên gia kinh tế lên tiếng cảnh báo việc Dự luật Không khí sạch tiếp tục bị trì hoãn tại Quốc hội Thái Lan đang trở thành rào cản lớn đối với đà tăng trưởng kinh tế bền vững của quốc gia này.