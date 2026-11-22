Thơ văn thầy viết ngày xưa

Tập thơ Rừng dậy men mùa còn đây (2)

Bao nhiêu thay đổi đất này

Thơ văn cũng thế, tháng ngày bể dâu.

Thời gian tựa như vó câu

Thầy trò gặp lại một bầu tâm tư

Cõi đời thực thực, hư hư

Ta là ta, đến bây chừ là ta!

Năm mươi lăm năm trôi qua

Lời thầy dạy vẫn chảy qua dòng đời

Vẫn lắng sâu mỗi cuộc đời

Tình yêu, lẽ sống sáng ngời, trong xanh.

Thầy dạy thông suốt ngọn ngành

Những dòng văn học sử xanh tỏ tường

Học trò trong những mái trường

Giận quân cướp nước, ghét phường vong nô.

Thơ thầy cổ súy phong trào

Sinh viên, trí thức, đồng bào miền Nam

Lan vào tận đến nhà giam

Đứng lên giải phóng chẳng cam phận đời.

Tiếng thơ - tiếng mẹ à ơi

Tiếng thơ - tiếng mẹ đất trời đổi thay

Lòng ta nhớ mãi tháng ngày

Chữ thầy sáng rực, đắm say, ngọt ngào.

Lòng ta luôn nhớ, tự hào

Một thời cắp sách thắm bao nghĩa tình

Cho dù số kiếp hư, vinh

Ơn thầy trong cuộc đăng trình đời ta!

Bao năm xa cách, cách xa

Lòng vui gặp lại, thầy đà tám lăm

Tri âm tri kỷ đến thăm

Ở nơi quán trọ tơ đồng du dương.

Tám lăm năm mấy chặng đường

Phương Đông vẫn hướng dặm trường vi vu

Tám lăm năm tuổi vào Thu

Tám lăm năm dệt mùa Thơ mãi còn!

(1) Thầy dạy môn Giảng Văn của chúng tôi từ năm 1971. Nguyên Trưởng ban điều hành Trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng (1975).

(2) Tập thơ xuất bản năm 1972.