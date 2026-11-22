Thầy tôi
ĐNCT - Kính tặng thầy Nguyễn Đình Trọng - nhà thơ Đông Trình (1)
Thơ văn thầy viết ngày xưa
Tập thơ Rừng dậy men mùa còn đây (2)
Bao nhiêu thay đổi đất này
Thơ văn cũng thế, tháng ngày bể dâu.
Thời gian tựa như vó câu
Thầy trò gặp lại một bầu tâm tư
Cõi đời thực thực, hư hư
Ta là ta, đến bây chừ là ta!
Năm mươi lăm năm trôi qua
Lời thầy dạy vẫn chảy qua dòng đời
Vẫn lắng sâu mỗi cuộc đời
Tình yêu, lẽ sống sáng ngời, trong xanh.
Thầy dạy thông suốt ngọn ngành
Những dòng văn học sử xanh tỏ tường
Học trò trong những mái trường
Giận quân cướp nước, ghét phường vong nô.
Thơ thầy cổ súy phong trào
Sinh viên, trí thức, đồng bào miền Nam
Lan vào tận đến nhà giam
Đứng lên giải phóng chẳng cam phận đời.
Tiếng thơ - tiếng mẹ à ơi
Tiếng thơ - tiếng mẹ đất trời đổi thay
Lòng ta nhớ mãi tháng ngày
Chữ thầy sáng rực, đắm say, ngọt ngào.
Lòng ta luôn nhớ, tự hào
Một thời cắp sách thắm bao nghĩa tình
Cho dù số kiếp hư, vinh
Ơn thầy trong cuộc đăng trình đời ta!
Bao năm xa cách, cách xa
Lòng vui gặp lại, thầy đà tám lăm
Tri âm tri kỷ đến thăm
Ở nơi quán trọ tơ đồng du dương.
Tám lăm năm mấy chặng đường
Phương Đông vẫn hướng dặm trường vi vu
Tám lăm năm tuổi vào Thu
Tám lăm năm dệt mùa Thơ mãi còn!
(1) Thầy dạy môn Giảng Văn của chúng tôi từ năm 1971. Nguyên Trưởng ban điều hành Trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng (1975).
(2) Tập thơ xuất bản năm 1972.