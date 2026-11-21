Từ chuyến tham quan lăng Gia Long, tìm hiểu câu chuyện về miếu cụ Tiền đến bữa cơm gia đình với món bún bò Huế, chương trình góp thêm một góc nhìn về sức hấp dẫn của vùng đất Cố đô – nơi di sản hiện diện trong cả không gian kiến trúc lẫn nếp sống con người.

Trong tập 5 "Quán Nhà Haha", hành trình của dàn nghệ sĩ tại Huế tiếp tục được nối dài bằng những trải nghiệm văn hóa, lịch sử và đời sống địa phương. Điểm nhấn đáng chú ý là chuyến đạp xe tham quan lăng Gia Long – công trình thuộc quần thể di tích Cố đô Huế, còn được biết đến với tên gọi Thiên Thọ Lăng. Đây không chỉ là một điểm đến có giá trị lịch sử mà còn là không gian thể hiện những đặc trưng kiến trúc lăng tẩm triều Nguyễn.

Dàn cast tham quan những di tích nổi tiếng ở Huế

Tại đây, các thành viên có dịp tìm hiểu về cấu trúc khu lăng với hai phần chính là lăng và tẩm, đồng thời tham quan điện Minh Thành và điện Gia Thành. Điện Minh Thành, nơi thờ vua Gia Long và hoàng hậu, được hoàn thành vào năm 1820, là một trong những điểm dừng chân quan trọng của hành trình. Qua phần giới thiệu của An, những câu chuyện lịch sử gắn với công trình được chuyển tải một cách gần gũi, giúp các thành viên hiểu thêm về dấu ấn kiến trúc và giá trị của di tích.

Việc lựa chọn hình thức đạp xe để tham quan cũng tạo nên một trải nghiệm đáng chú ý. Thay vì chỉ giới thiệu di tích qua những khuôn hình mang tính thông tin, chương trình đưa người tham gia trực tiếp di chuyển, quan sát cảnh quan và cảm nhận không gian văn hóa. Cách tiếp cận này góp phần tạo sự kết nối giữa điểm đến với trải nghiệm cá nhân, giúp những câu chuyện về di sản trở nên sinh động hơn.

Không dừng lại ở các công trình nổi tiếng, chương trình còn đưa các thành viên đến tìm hiểu miếu cụ Tiền. Tại đây, họ gặp ông Khôi – hậu duệ đời thứ tư của quan – để nghe giới thiệu về lịch sử, kiến trúc và những câu chuyện gắn với di tích. Đây là một chi tiết có ý nghĩa trong hành trình khám phá Huế, bởi bên cạnh hệ thống di sản đã được biết đến rộng rãi, những địa điểm gắn với lịch sử cộng đồng và ký ức của các dòng họ cũng góp phần tạo nên chiều sâu văn hóa của vùng đất.

Thông qua những cuộc gặp gỡ và câu chuyện được kể trực tiếp bởi người am hiểu lịch sử địa phương, chương trình gợi mở một cách tiếp cận di sản từ góc nhìn đời sống. Di sản không chỉ được nhận diện qua quy mô kiến trúc hay giá trị lịch sử mà còn được lưu giữ trong ký ức, sự tiếp nối và trách nhiệm của những thế hệ đang sinh sống trên mảnh đất ấy. Nếu các di tích lịch sử mang đến chiều sâu văn hóa cho hành trình, thì ẩm thực và sinh hoạt thường ngày lại tạo nên sự gần gũi, giúp khán giả cảm nhận rõ hơn nhịp sống của người dân Huế.

Cùng quây quần bên bữa cơm tại nhà chú Phước trước khi chia tay Cố đô Huế

Trong những ngày cùng gia đình cô Bé – chú Phước vận hành quán ăn, các thành viên trực tiếp tham gia nhiều công đoạn, từ chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng đến phục vụ thực khách. Những trải nghiệm tưởng chừng đơn giản ấy lại giúp họ hiểu hơn về sự vất vả của người làm nghề dịch vụ ăn uống. Chương trình không đặt ẩm thực trong một không gian trình diễn cầu kỳ mà khai thác từ chính hoạt động nấu nướng, chuẩn bị và thưởng thức món ăn. Qua đó, khán giả có thể hình dung rõ hơn về sự tỉ mỉ, công phu trong việc chế biến cũng như vai trò của bữa cơm trong đời sống gia đình.

Ở góc độ quảng bá du lịch, đây là cách kể chuyện có sức gợi. Một điểm đến không chỉ hấp dẫn bởi những công trình nổi tiếng hay danh sách đặc sản mà còn bởi cách du khách được trải nghiệm, được gặp gỡ và tham gia vào đời sống bản địa.

Một số món ăn mang đặc trưng ẩm thực Huế

Bên cạnh những trải nghiệm về di sản và ẩm thực, điều đọng lại trong tập 5 chính là tình cảm giữa các thành viên với gia đình cô Bé – chú Phước. Sau những ngày cùng nhau vận hành quán ăn, sinh hoạt và khám phá địa phương, mối quan hệ ban đầu giữa khách mời và chủ nhà dần trở nên thân thiết.

Trong bữa tối sum họp, các thành viên cùng nhìn lại hành trình đã qua. Họ dành nhiều lời trân trọng cho sự điềm đạm, kiên nhẫn và tận tâm của cô Bé – chú Phước. Những câu chuyện của chị Minh Thùy, con gái cô Bé, về quãng thời gian khó khăn và cơ duyên đến với nghề nấu ăn cũng giúp mọi người hiểu thêm về tình cảm gia đình.

Trong bối cảnh các sản phẩm truyền thông ngày càng tham gia sâu vào hoạt động quảng bá du lịch, những chương trình truyền hình thực tế như "Quán Nhà Haha" có thêm cơ hội đưa hình ảnh điểm đến đến gần công chúng bằng cách kể chuyện tự nhiên. Thay vì chỉ giới thiệu thông tin về danh lam, thắng cảnh, chương trình đặt các nghệ sĩ vào những tình huống trải nghiệm cụ thể, để họ trực tiếp khám phá, tìm hiểu và tương tác với người dân địa phương.

Với Huế, cách tiếp cận này có ý nghĩa bởi sức hấp dẫn của vùng đất Cố đô không chỉ nằm ở hệ thống di tích lịch sử, kiến trúc cung đình mà còn được tạo nên từ văn hóa ẩm thực, phong tục, nếp sống và chiều sâu tình cảm của cộng đồng. Khi những yếu tố ấy được đặt trong cùng một hành trình, hình ảnh điểm đến hiện lên đa dạng hơn, tránh cách giới thiệu đơn tuyến chỉ tập trung vào các địa danh nổi tiếng.

Tập 5 "Quán Nhà Haha" khép lại hành trình tại Huế bằng bữa cơm gia đình, nhưng cũng mở ra một góc nhìn về cách khai thác tài nguyên văn hóa trong quảng bá du lịch. Qua đó, chương trình góp phần gợi nhắc rằng giá trị của một điểm đến không chỉ được đo bằng số lượng danh thắng hay mức độ nổi tiếng của các sản phẩm du lịch, mà còn nằm ở khả năng mang đến cho du khách những trải nghiệm có chiều sâu, giúp họ hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và con người nơi mình đặt chân đến. Với Huế, chính sự giao hòa giữa di sản và đời sống, giữa vẻ đẹp trầm mặc và tình người gần gũi tiếp tục là những yếu tố tạo nên sức hút riêng của vùng đất Cố đô.