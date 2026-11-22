Cô giáo Tơ Ngôl Nhơ vui mừng khi ngôi trường mới giúp học sinh có điều kiện học tập và sinh hoạt tốt hơn. Ảnh: T.V

Đây là lần đầu tiên những mái trường mới đón Ngày Nhà giáo Việt Nam, đánh dấu một chặng đường mới của sự nghiệp giáo dục nơi biên cương.

"Cô yêu từng đôi mắt sáng"...

Có hơn một thập kỷ gieo chữ cho trẻ em vùng biên, cô giáo người Cơ Tu Tơ Ngôl Nhơ (35 tuổi, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS La Êê, xã La Êê) cho rằng, dạy môn tiếng Anh cho học sinh tiểu học đồng bào dân tộc thiểu số chưa bao giờ là điều dễ dàng. Có những lúc khó khăn, cô từng nghĩ đến chuyện từ bỏ, thế nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo, lấp lánh của các em, cô lại tìm thấy động lực để tiếp tục.

Cô xúc động khi mỗi tuần đến trường, các em phải đi bộ qua những con đường gập ghềnh đá sỏi, dốc đứng trơn trượt. Sự nỗ lực của các em khiến cô càng thêm gắn bó với nghề, tự nhủ phải kiên trì đồng hành, trở thành người truyền cảm hứng, thắp sáng niềm tin và chắp cánh cho những ước mơ tri thức nơi đại ngàn.

“Ngày đầu tiên đến với ngôi trường mới, tôi cảm nhận rõ niềm vui và sự trân trọng trước những đổi thay, điều kiện dạy học mà mình và các em đang có. Được giảng dạy trong không gian rộng rãi, hiện đại, nhìn ánh mắt háo hức, rạng rỡ của các em khi lần đầu tiếp cận thiết bị mới, tôi thêm tự hào và quyết tâm cống hiến”, cô Tơ Ngôl Nhơ khẳng định.

Chặng đường gieo chữ của cô giáo người Cơ Tu Ngô Thị Ngọc Khuyên (47 tuổi, xã Sông Vàng), công tác tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS A vương (xã A vương) ngót nghét gần 25 năm. Cô Khuyên sinh ra và lớn lên từ bản làng, triền núi nên thấu rõ khó khăn của bà con, học sinh nơi vùng cao. Điều này đã thôi thúc cô học tập và quay lại để bắt đầu gieo chữ tại ngôi trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Bhalêê (cũ).

Giống cô Tơ Ngôl Nhơ, cô Khuyên đôi lúc nản lòng trong hành trình thắp sáng con chữ. Tuy nhiên, mỗi ngày, nhìn các em cố gắng học tập dù điều kiện còn hạn chế đã tiếp thêm động lực, giúp cô tiếp tục đồng hành với nghề.

“Tôi mong muốn, các em không chỉ biết đọc, biết viết mà còn có kiến thức, kỹ năng. Được nhìn thấy học trò trưởng thành từng ngày chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của người nhà giáo”, cô Khuyên xúc động bày tỏ nỗi lòng và cho hay, cô vui mừng khi được giảng dạy trong ngôi trường nội trú liên cấp mới. Ngôi trường sẽ là ngôi nhà chung, nơi các em được yêu thương, được học tập và theo đuổi ước mơ tương lai.

Cô giáo Ngô Thị Ngọc Khuyên (bìa phải) hy vọng ngôi trường mới giúp học sinh có điều kiện học tập và sinh hoạt tốt hơn . Ảnh: T.V

Đổi mới dạy học, gìn giữ bản sắc văn hóa

Theo cô Khuyên, bên cạnh thuận lợi, cô ý thức được trách nhiệm trước những yêu cầu mới. Qua đó, mỗi giáo viên cần tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp dạy học, nâng cao năng lực chuyên môn để thích ứng với môi trường giáo dục mới. Cô tin rằng, bằng sự nỗ lực của tập thể nhà trường và mỗi giáo viên, các em học sinh sẽ từng bước thích nghi, tự tin và đạt được kết quả tốt trong học tập, rèn luyện.

Chia sẻ về cơ hội và thách thức, cô giáo Lê Cảnh Phương Hạnh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS La Êê nhìn nhận: "Tập thể nhà trường xác định đoàn kết, chia sẻ, chủ động đổi mới, thích ứng yêu cầu nhiệm vụ, yêu thương, quan tâm và đồng hành với học sinh. Bên cạnh tiếp cận kiến thức, nhà trường đặc biệt quan tâm xây dựng môi trường giáo dục phù hợp bản sắc văn hóa địa phương, giúp các em biết yêu quê hương, trân trọng và gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc”.

Thầy giáo Huỳnh Phước Tài, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hùng Sơn (xã Hùng Sơn) cho rằng, bên cạnh niềm vui được giảng dạy và học tập trong ngôi trường mới thì vẫn còn những trăn trở về công tác giáo dục xã nhà. Do vậy, thời gian đến, nhà trường sẽ căn cứ kế hoạch để thực hiện tốt công tác duy trì số lượng học sinh, công tác phụ đạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, bảo tồn văn hóa…, góp phần mở ra cơ hội học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện cho các em học sinh ở vùng biên giới.