Chương trình nghệ thuật, trình diễn áo dài trong khai mạc Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026. (Ảnh: Nguyệt Anh)

Năm 2026, lễ hội tiếp tục được tổ chức hướng tới ba mục tiêu: Tôn vinh và lan tỏa giá trị văn hóa áo dài Việt Nam; kết nối giá trị di sản với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa; thúc đẩy sáng tạo, hội nhập và quảng bá hình ảnh Thủ đô ra thế giới.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội nhấn mạnh vai trò của áo dài trong dòng chảy văn hóa dân tộc. Theo ông, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, áo dài không ngừng vận động, đổi mới nhưng vẫn giữ được cốt cách, tinh thần và vẻ đẹp riêng của người Việt Nam.

“Trong dòng chảy văn hóa Việt Nam, áo dài là một biểu tượng đặc biệt. Tà áo dài không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hình thể, sự duyên dáng, thanh lịch mà còn chứa đựng những giá trị về lịch sử, văn hóa, thẩm mỹ, phong tục và bản sắc dân tộc”, ông Nguyễn Trần Quang chia sẻ.

Với Hà Nội, áo dài còn mang sắc thái riêng, gắn với hình ảnh người Tràng An thanh lịch, tinh tế, nền nã và chiều sâu văn hóa Thăng Long. Hình ảnh tà áo dài bên hồ Gươm, trên những con phố cổ, trong không gian di sản hay tại các lễ hội truyền thống đã trở thành nét đẹp thân thuộc, góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng của Thủ đô đối với người dân và du khách.

Từ giá trị đó, việc bảo tồn và phát huy áo dài được xác định không chỉ là gìn giữ một trang phục truyền thống mà còn góp phần nuôi dưỡng ký ức văn hóa, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam trong đời sống đương đại.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026. (Ảnh: Lê Phú)

Hà Nội định hướng đưa áo dài trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc sắc, có khả năng kết nối nhiều lĩnh vực như thời trang, thủ công mỹ nghệ, làng nghề, nghệ thuật biểu diễn, ẩm thực và các sản phẩm du lịch trải nghiệm.

Qua đó, du khách có thể khám phá Thủ đô thông qua những hành trình gắn với tà áo dài, từ không gian phố cổ, hồ Hoàn Kiếm, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đến các làng nghề truyền thống và không gian văn hóa sáng tạo.

Mở màn lễ hội là đêm nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề “Hà Nội bốn mùa”, được dàn dựng như hành trình khám phá Thủ đô qua các mùa trong năm. Mỗi mùa mở ra một không gian và cảm xúc riêng, từ mùa Thu lãng mạn bên hồ Gươm, phố cổ; mùa Đông trầm mặc gợi chiều sâu lịch sử Thăng Long - Hà Nội; mùa Xuân rực rỡ sức sống đến mùa Hạ trẻ trung, năng động và sáng tạo.

Điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn 9 bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế La Hằng, Lan Anh (La Sen Vũ), Quang Huy, Viết Bảo, Quyên Nguyễn, Tạ Linh Nhân, Lưu Quỳnh Lan (Lan OZ), Hoa hậu - nhà thiết kế Ngọc Hân và nghệ nhân Nghiêm Văn Đạt đến từ làng nghề may áo dài Trạch Xá.

Mỗi bộ sưu tập mang một câu chuyện sáng tạo, góc nhìn nghệ thuật riêng, thể hiện sự đa dạng trong cách tiếp cận áo dài cũng như khả năng kế thừa, làm mới chất liệu và cảm hứng truyền thống trong thời trang đương đại.

Màn trình diễn 9 bộ sưu tập áo dài tại đêm khai mạc góp phần tôn vinh vẻ đẹp áo dài Việt Nam. (Ảnh: Lê Phú)

Sau Lễ khai mạc, sáng 22/11, Ban tổ chức sẽ triển khai chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm với chủ đề Dòng chảy di sản. Chương trình có sự tham gia của khoảng 2.000 người, hứa hẹn tạo nên một không gian văn hóa cộng đồng rực rỡ sắc màu, lan tỏa tình yêu áo dài trong người dân và khách du lịch.

Dự kiến, chương trình sẽ xác lập kỷ lục Người Việt toàn cầu về số lượng nam mặc áo dài nhiều nhất, với sự tham gia của 500 người.

Bên cạnh hoạt động kể trên, trong ngày 22/11, tại Bảo tàng Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội chủ trì chương trình đồng diễn áo dài “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển”, với chủ đề “Phụ nữ Thủ đô - Tự hào áo dài - Lan tỏa văn hóa Việt”.

Những thiết kế áo dài được giới thiệu trên sân khấu Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 đã thể hiện sự giao thoa giữa vẻ đẹp truyền thống và hơi thở đương đại. (Ảnh: Lê Phú)

Chương trình còn có nhiều hoạt động như: Trao giải Cuộc thi ảnh trực tuyến “Phụ nữ Thủ đô check-in với áo dài”; trao tặng áo dài cho 50 nữ sinh có nhiều nỗ lực trong học tập thông qua chương trình “Tặng áo dài - chắp cánh ước mơ xanh”; trình diễn áo dài kết hợp biểu diễn nghệ thuật, hướng dẫn nhảy dân vũ và biểu diễn “Vũ điệu kết đoàn”; chương trình thời trang nghệ thuật “Mầm Di sản” giới thiệu các bộ sưu tập áo dài dành cho thiếu niên, nhi đồng do nhà thiết kế Nhật Thực phối hợp với các câu lạc bộ nghệ thuật thiếu nhi thực hiện.

Tối 22/11, chung kết cuộc thi thiết kế áo dài “Nét đẹp truyền thống - Hơi thở đương đại” sẽ diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội. Cuộc thi quy tụ 10 bộ sưu tập do sinh viên chuyên ngành thiết kế đến từ 5 trường đại học trên địa bàn thành phố thực hiện.

Bên cạnh các hoạt động sân khấu, trong thời gian diễn ra lễ hội, khuôn viên Bảo tàng Hà Nội sẽ trở thành hành trình trải nghiệm áo dài với 4 không gian trưng bày và tương tác như: Không gian giới thiệu sản phẩm làng nghề truyền thống, nơi du khách được xem nghệ nhân các làng nghề Trạch Xá, Vạn Phúc và Mỹ Đức thao diễn; không gian trưng bày bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế, thương hiệu uy tín; không gian giới thiệu phụ kiện, trang sức, sản phẩm thủ công và những thức quà đặc sắc của Thủ đô; không gian sáng tạo của sinh viên các trường đại học...

Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 sẽ bế mạc bằng chương trình nghệ thuật đặc biệt vào tối 23/11.