Trong những ngày qua, các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam đã diễn ra ở nhiều địa phương. Và sáng 21/11, Hà Nội tiếp nối không khí ấy với lễ khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại khu vực Vườn hoa Vua Lý Thái Tổ và hồ Hoàn Kiếm.

Tại đó, sau tiếng trống hội, khán giả đã được chứng kiến khoảng 4.000 người đã cùng tham gia diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận, giới thiệu tín ngưỡng dân gian, nghệ thuật truyền thống, làng nghề và trang phục Việt Nam. Tiếng cồng chiêng, những điệu múa dân gian, sản phẩm thủ công và nhiều hoạt động văn hoá truyền thống cùng được tổ chức, tạo nên cuộc hội tụ nhiều sắc thái văn hóa của Thủ đô trong những ngày đếm ngược tới thời điểm 24/11.

Các nghệ nhân và đại diện cộng đồng các xã, phường trình diễn,sáng 21/11 tại Hà Nội Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Và nhìn lại, trong hơn 400 chương trình, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trưng bày và triển lãm được chuẩn bị trên khắp cả nước vào dịp này, một số chương trình đã bắt đầu diễn ra từ những ngày qua, mang đến không khí rộn ràng chờ đón Ngày Văn hóa Việt Nam. Cùng với những sự kiện đang được chuẩn bị, các hoạt động ấy mở ra nhiều lựa chọn để người dân tìm đến, từ sân khấu, bảo tàng, di tích đến hội sách hay đơn giản là biểu diễn nghệ thuật tại những không gian văn hóa gần gũi với nơi mình sống.

Thực tế, ở thời điểm này, một số người có thể vẫn nghĩ tới 24/11 như một ngày nghỉ mới được bổ sung từ năm nay. Đó cũng là điều dễ hiểu, nếu đặt nó giữa vòng quay của nhịp sống bận rộn. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng xa hơn, ngày này còn mang một ý nghĩa lớn, khi Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam đã xác định: "Thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương, để Nhân dân được nâng cao khả năng thụ hưởng văn hoá, đội ngũ văn nghệ sĩ được động viên sáng tạo, toàn xã hội đề cao, thực hành lối sống văn hoá, văn minh".

Các loại hình nghệ thuật dân gian như ca trù, hát xẩm, chèo tàu Tổng Gối, múa bồng và cồng chiêng của người Mường được trình diễn tại sự kiện. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Chủ trương ấy đang được hiện thực hóa qua chuỗi hoạt động đã diễn ra ở nhiều địa phương và những chương trình được chuẩn bị để đón chào công chúng. Từ sự kiện lớn tại Hà Nội sáng 21/11 đến các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trưng bày và triển lãm ở nhiều nơi, nỗ lực của các địa phương và các đơn vị tổ chức cho thấy: văn hoá đang được đưa tới gần những người dân trên cả nước bằng nhiều trải nghiệm cụ thể và có chiều sâu.

Trong đời sống hôm nay, các hình thức giải trí nhanh, dễ tiếp cận ngày càng phong phú, trong khi nhiều trải nghiệm văn hóa đòi hỏi người tham gia dành thời gian và sự chú ý. Một vở diễn cần trọn buổi tối; bảo tàng hay di tích cũng khó được cảm nhận đầy đủ qua một lần ghé vội. Có những điều chỉ hiện ra khi ta dừng trước một hiện vật, nghe câu chuyện phía sau một phong tục hay theo dõi trọn vẹn một cuộc diễn xướng.

Không gian giới thiệu các làng nghề truyến thống thu hút người dân và du khách. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Khi có một ngày nghỉ dành cho văn hóa cùng nhiều chương trình để lựa chọn, mỗi người có thể chủ động tiếp cận những sự kiện phù hợp. Để rồi, qua những trải nghiệm ấy, văn hóa trở nên gần gũi hơn. Chúng ta hiểu thêm về những người gìn giữ một làn điệu, nghề thủ công hay tập tục, nhận ra trong mỗi thực hành văn hóa đều lưu giữ ký ức, kinh nghiệm sống và tình cảm của một cộng đồng. Và hiểu hơn những điều làm nên bản sắc nơi mình sống cũng giúp mỗi người nhận ra sự phong phú trong đời sống văn hóa của những cộng đồng khác. Niềm tự hào về quê hương vì thế có thể đi cùng sự trân trọng dành cho những nét riêng quanh mình.

Từ những trải nghiệm cụ thể ấy, một ngày dành cho văn hóa còn gợi nhắc những giá trị nuôi dưỡng đời sống tinh thần: ký ức, niềm tin, thẩm mỹ, đạo lý và cảm giác gắn bó với cộng đồng. Giữa guồng quay công việc và những lo toan trước mắt, cuộc gặp gỡ với nghệ thuật hay di sản giúp mỗi người dành thời gian cho những giá trị ấy. Dịp này càng đáng quý với trẻ em, người lao động và những người ít có cơ hội đến nhà hát, bảo tàng, thư viện hay các không gian nghệ thuật.

Một trong các hoạt động trải nghiệm văn hoá lại phố đi bộ Hồ Gươm ngày 21/11 Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Chỉ còn 3 ngày nữa, Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên trong lịch sử sẽ diễn ra. Chúng ta hãy ra đường, tìm một hoạt động khiến mình tò mò, rủ người thân cùng đi hoặc dành thời gian cho một cuốn sách, bộ phim hay một di tích. Không cần lấp kín cả ngày bằng lịch trình dày đặc, chỉ một trải nghiệm được đón nhận trọn vẹn cũng có thể giúp văn hóa gần hơn với mỗi người.

Bởi văn hóa hiện diện trong biểu diễn, lễ hội, di sản và sách; đồng thời ở cách chúng ta nói năng, ứng xử, làm việc, tôn trọng người khác, gìn giữ môi trường và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Ngày 24/11 sẽ mang ý nghĩa vượt ra ngoài một ngày nghỉ khi mỗi người chủ động bước vào cuộc hẹn ấy và nhận ra văn hóa đang gắn với đời sống của mình ra sao.