Giới thiệu Hành trình về phở tại quán Ngon ở thủ đô Phnom Penh (ngày 21/11/2026). Ảnh: Huy Bình/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN Việt Nam tại Phnom Penh, tham dự chương trình có Bộ trưởng Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Phoeurng Sackona, Quốc vụ khanh Bộ Du lịch Campuchia Kuch Pannhasa cùng đông đảo lãnh đạo, cán bộ Campuchia, ngoại giao đoàn, đại diện Hội Cựu sinh viên Campuchia từng học tập tại Việt Nam (VBCA), cộng đồng người Việt và doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đã nêu bật ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam. Ông cho biết cùng với các cơ quan đại diện Việt Nam trên toàn thế giới, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức chương trình “Ngày của Phở” nhằm tôn vinh văn hóa ẩm thực Việt Nam. Đại sứ bày tỏ tin tưởng sự kiện này, cùng với các hoạt động giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Campuchia trong năm 2026, tiếp tục góp phần tăng cường hiểu biết, giao lưu văn hóa, thắt chặt hơn nữa quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Trước khi thưởng thức phở, cà phê và các loại đồ uống Việt Nam, các quan khách được nghe thuyết trình về hành trình của phở, qua đó có thêm thông tin về nguồn gốc ra đời của phở, hành trình phở đi ra thế giới và trở thành món ăn truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Phở được giới thiệu tại sự kiện “Phở Việt đậm đà, gắn kết muôn nhà” do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang tổ chức (ngày 20/11/2026). Ảnh: TTXVN phát

Trả lời phỏng vấn báo chí, Đại sứ Nga tại Campuchia Anatoly Borovik chia sẻ ông cảm thấy rất vui khi tham gia Ngày Văn hóa Việt Nam, có mặt tại sự kiện “Ngày của Phở”. Phở vốn là món ăn đã rất quen thuộc vì ông từng làm việc hơn 4 năm tại Thành phố Hồ Chí Minh trên cương vị Tổng Lãnh sự Liên bang Nga. Phở cũng là món ăn yêu thích của gia đình ông cho cả bữa sáng, bữa trưa lẫn bữa tối. Vì vậy, trong thời gian làm việc ở thủ đô Phnom Penh, có dịp là gia đình ông cố gắng thưởng thức phở ở những quán khác nhau. Ngoài ra, ông cũng đã thử qua rất nhiều món Việt Nam. Ẩm thực Việt Nam là một trong những nền ẩm thực mà ông và các thành viên trong gia đình yêu thích nhất.

Về phần mình Bộ trưởng Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Phoeurng Sackona cho biết bà từng ăn phở. Việt Nam và Campuchia là hai quốc gia láng giềng có mối quan hệ gắn bó mật thiết, có sự giao lưu văn hóa qua lại và ngày càng nhiều người dân Campuchia biết đến phở Việt Nam. Chính vì thế, bà nhận thấy sự kiện hôm nay rất ý nghĩa: vừa giới thiệu văn hóa của Việt Nam, vừa thể hiện tình yêu thương, sự gắn kết cũng như việc chia sẻ những phong tục, tập quán. Thông qua dịp này, người dân hai nước sẽ càng hiểu nhau hơn nữa.

Đông đảo thực khách thích thú thưởng thức món phở của Việt Nam tại quán Ngon ở thủ đô Phnom Penh (ngày 21/11/2026). Ảnh: Huy Bình/TTXVN

Trong khi đó, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ chia sẻ phở không chỉ là một món ăn truyền thống, mà còn là một nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam. Thông qua chương trình, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia mong muốn giới thiệu đến người dân Campuchia và bạn bè quốc tế những giá trị của văn hóa ẩm thực Việt Nam, qua đó tăng cường sự giao lưu, hiểu biết và gắn kết giữa các nền văn hóa.

Tối 21 và ngày 22/11, gian trưng bày phở trên phố đi bộ Chaktomuk - tuyến phố trung tâm sầm uất tại thủ đô Phnom Penh - được Nhà hàng Hà Nội Corner tổ chức với sự phối hợp với Đại sứ quán và sự ủng hộ của Đô thành Phnom Penh. Gian trưng bày đã thu hút đông đảo công chúng Campuchia và du khách nước ngoài tới trải nghiệm và thưởng thức.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN sau khi thưởng thức phở, anh Marc Schutgens đến từ Hà Lan đánh giá phở là một món ăn truyền thống rất đặc trưng của Việt Nam và anh từng thưởng thức rất nhiều lần khi ở Việt Nam năm ngoái. Anh rất thích phở và đó chính là lý do khi thấy món ăn này ở phố đi bộ tại thủ đô Phnom Penh, anh và bạn bè muốn dùng thử ngay.

Bên cạnh Nhà hàng Ngon và Hà Nội Corner, cùng với sự phối hợp và vận động của Đại sứ quán, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia và Tổng hội Khmer -Việt Nam, nhiều nhà hàng, cơ sở kinh doanh ẩm thực Việt Nam tại Phnom Penh đã tích cực hưởng ứng sự kiện thông qua các chương trình quảng bá, ưu đãi hấp dẫn. Hoạt động này góp phần lan tỏa ẩm thực và văn hóa Việt Nam trên đất nước chùa Tháp tươi đẹp đến với bạn bè Campuchia và quốc tế.

Trước đó, sáng 20/11, tại thành phố Sihanoukville, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville đã phối hợp với Nhà hàng Special Combo Phở tổ chức sự kiện “Ngày của Phở”. Đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức tại Sihanoukville, góp phần đưa văn hóa ẩm thực Việt Nam đến gần hơn với người dân và bạn bè Campuchia.

Tham dự sự kiện có Bí thư Đảng bộ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) tỉnh Sihanoukville Mang Sineth, Tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk Lou Kim Chhun cùng đông đảo lãnh đạo các cơ quan chính quyền, lực lượng vũ trang, sở, ban, ngành, đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại địa phương.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sihanoukville Nguyễn Trung Hiếu nhấn mạnh phở không chỉ là món ăn truyền thống lâu đời, mà còn là biểu tượng đặc sắc của văn hóa ẩm thực Việt Nam, ngày càng được bạn bè quốc tế biết đến và yêu mến. Thông qua hoạt động này, Tổng Lãnh sự quán mong muốn góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc, đồng thời thúc đẩy hợp tác du lịch, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Campuchia, đặc biệt là giữa tỉnh Preah Sihanouk với các địa phương Việt Nam.

Cũng trong sáng 20/11, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang đã tổ chức chương trình “Phở Việt đậm đà, gắn kết muôn nhà”. Tham dự chương trình có Tổng Lãnh sự Trần Tuấn Anh cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, thân nhân Tổng Lãnh sự quán, đông đảo bà con cộng đồng người Việt và những người bạn Campuchia tại Battambang.

Mỗi bát phở không chỉ là hương vị quê hương, mà còn là sợi dây gắn kết những người con xa xứ, lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt Nam tới bạn bè Campuchia.