Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026 chính thức khai mạc.

Sự kiện không chỉ mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc mà còn là dịp tôn vinh, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa trên địa bàn.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh, sau khi mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển và không gian văn hóa của thành phố ngày càng phong phú, hội tụ nhiều giá trị đặc sắc của các vùng đất và cộng đồng dân tộc.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu khai mạc.

Trong đó, văn hóa Khmer Nam Bộ là tài sản văn hóa chung quý báu, góp phần tạo nên bản sắc riêng của vùng đất Tây Nam Bộ. Lễ hội Oóc Om Bóc ngày nay không chỉ là lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer mà đã trở thành ngày hội chung của cộng đồng các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống. Đồng thời, gắn kết các hoạt động văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sông nước, tạo sinh kế cho người dân và quảng bá hình ảnh Cần Thơ thân thiện, năng động, giàu bản sắc.

Các đại biểu tham dự.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật “Sắc màu di sản Phương Nam”, được dàn dựng công phu với ba chương: “Sông trăng mở hội”, “Sắc màu Phương Nam - Hội tụ di sản” và “Cần Thơ bừng sáng tương lai”.

Thông qua âm nhạc, vũ đạo và nghệ thuật trình diễn, chương trình đưa khán giả đến với không gian văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer Nam Bộ, từ những điệu múa truyền thống, nhịp giã cốm dẹp, tiếng nhạc ngũ âm đến hình ảnh những chiếc ghe Ngo mạnh mẽ lướt sóng.

Chương trình nghệ thuật “Sắc màu di sản Phương Nam”.

Các tiết mục còn khắc họa sự giao thoa văn hóa giữa ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, thể hiện nét đẹp đa dạng trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Đặc biệt, sự góp mặt của các nghệ sĩ, Đoàn Nghệ thuật Khmer Sóc Trăng, dàn nhạc ngũ âm cùng đông đảo nghệ nhân đã mang đến những màn biểu diễn giàu bản sắc, tạo không khí sôi động, cuốn hút người xem.

Khép lại chương trình là màn múa Rom Vông kết đoàn với sự tham gia của lãnh đạo, đại biểu, nghệ sĩ và người dân. Những vòng múa nối dài trong tiếng nhạc rộn ràng thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các cộng đồng dân tộc trên vùng đất Cần Thơ.

Tiết mục múa Rom Vông truyền thống của đồng bào Khmer tại chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026.

Thông qua lễ hội, TP Cần Thơ tiếp tục khẳng định nỗ lực gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer, đồng thời khai thác tiềm năng du lịch văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất và con người miền Tây Nam Bộ đến du khách trong và ngoài nước.

Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026 tiếp tục diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Trong đó, giải đua ghe Ngo diễn ra từ ngày 23 đến 24/11 được xem là hoạt động trọng tâm, hứa hẹn mang đến những màn tranh tài sôi nổi, hấp dẫn.