MĐây không chỉ là đợt sinh hoạt văn hóa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân mà còn là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc; đồng thời tạo điểm nhấn quảng bá hình ảnh, con người và tiềm năng du lịch của TP. Quảng Ninh đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Lan tỏa giá trị văn hóa, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết từ thành phố đến cơ sở

Cảnh đẹp Quảng Ninh

Điểm nhấn mở đầu cho chuỗi hoạt động là Lễ phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, được tổ chức ngày 1.11.2026 tại Quảng trường 30.10. Chương trình thu hút gần 10.000 đại biểu, cán bộ và nhân dân tham dự.

Với sự tham gia của đông đảo các lực lượng, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và nhân dân, chương trình tạo nên không khí sôi nổi, phấn khởi, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó và sức mạnh cộng đồng.

Tượng thờ Phật Hoàng Trần Nhân Tông tại Yên Tử

Đây là hoạt động mở đầu có ý nghĩa, tạo khí thế và sức lan tỏa cho Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ cơ sở.

UBND thành phố tổ chức 10 hoạt động trọng tâm, kết hợp hài hòa giữa các chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao, hội chợ, triển lãm, xúc tiến thương mại và quảng bá du lịch. Mỗi hoạt động mang một sắc thái riêng, cùng tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu, góp phần đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đồng thời tạo thêm những trải nghiệm hấp dẫn cho người dân và du khách.

Đêm về trên TP. Quảng Ninh

Hội nghị gặp mặt đội ngũ văn nghệ sĩ, cán bộ làm công tác văn hóa tiêu biểu được tổ chức trong ngày 20.11.2026 tại Trung tâm Tổ chức Hội nghị thành phố, với quy mô khoảng 400 người. Đây là dịp lãnh đạo thành phố gặp gỡ, ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ, cán bộ làm công tác văn hóa; đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa, văn nghệ và những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông trên đỉnh thiêng Yên Tử

Hội chợ OCOP và Triển lãm đặc sản vùng miền “Sắc thu Quảng Ninh 2026” kết hợp xúc tiến, quảng bá du lịch diễn ra từ ngày 10 - 15.11.2026 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm, với quy mô khoảng 200 gian hàng. Hội chợ là không gian giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp và địa phương; tạo cơ hội kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng, giới thiệu các điểm đến, sản phẩm và dịch vụ du lịch đặc sắc của Quảng Ninh.

Bãi biển Quảng Ninh

Trưng bày, triển lãm chuyên đề “90 năm hình thành và phát triển của ngành Than Quảng Ninh”, diễn ra từ ngày 7 - 20.11.2026. Triển lãm là hoạt động thiết thực chào mừng kỉ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than, tái hiện những dấu mốc lịch sử, thành tựu và đóng góp to lớn của các thế hệ công nhân Vùng mỏ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Quảng Ninh; qua đó bồi đắp niềm tự hào về truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”.

Nhiều sự kiện trở thành điểm nhấn, tạo cơ hội cho phát triển du lịch

Chương trình nghệ thuật Quảng Ninh (Việt Nam) - Quảng Tây (Trung Quốc) dự kiến diễn ra ngày 28.11.2026 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm, với quy mô khoảng 1.000 người. Chương trình là không gian giao lưu nghệ thuật, trao đổi văn hóa đặc sắc giữa hai địa phương, góp phần tăng cường hiểu biết, thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị và quảng bá bản sắc văn hóa của hai địa phương.

Nhiều sự kiện sắp diễn ra tại TP. Quảng Ninh

Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 4 - 8.12.2026 tại Khu Chợ đêm Vui Fest, Khu đô thị Sun Marina Hạ Long, phường Bãi Cháy, thu hút khoảng 50.000 - 60.000 lượt khách trong nước và quốc tế. Đây được kỳ vọng là điểm hẹn hấp dẫn dành cho những người yêu thích khám phá ẩm thực, với các hoạt động trưng bày, giới thiệu, chế biến và trải nghiệm những món ăn đặc sắc, tinh hoa ẩm thực Quảng Ninh và đặc sản vùng miền. Liên hoan còn tạo cơ hội kết nối nghệ nhân, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ, góp phần phát triển sản phẩm du lịch ẩm thực và kích cầu du lịch cuối năm.

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026 dự kiến được tổ chức ngày 22.11.2026 tại Quảng trường 30.10, phường Hạ Long, với quy mô khoảng 17.000 người tham gia ở các cự ly 5km, 10km, 21km và 42km.

Là sự kiện thể thao quốc tế kết hợp quảng bá di sản, giải chạy mang đến cơ hội để vận động viên trong nước và quốc tế trải nghiệm cảnh quan, không gian đô thị và vẻ đẹp của vùng đất Quảng Ninh, vịnh Hạ Long; góp phần lan tỏa thông điệp về một Quảng Ninh năng động, thân thiện, giàu tiềm năng phát triển du lịch thể thao.

Vịnh Hạ Long

Bên cạnh các sự kiện nổi bật trên, thành phố còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, giáo dục và trải nghiệm dành cho cộng đồng như: Tuần phim “Vùng Mỏ anh hùng” và Tuần phim hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam từ ngày 1 - 24.11 tại Bảo tàng - Thư viện thành phố, các địa phương và ngành Than; Hội Sách và trải nghiệm văn hóa đọc dự kiến từ ngày 18 - 26.11 tại Bảo tàng - Thư viện thành phố; Hội diễn văn nghệ “Giai điệu tuổi hồng” dành cho học sinh phổ thông năm 2026 và Cuộc thi “Em vẽ thành phố Quảng Ninh”…

Cuộc thi kể chuyện về Yên Tử

Cùng với đó, Liên hoan tiếng hát khu dân cư “Tự hào thành phố Quảng Ninh” diễn ra ngày 24.11.2026 tại Cung Quy hoạch, với quy mô khoảng 1.000 người, sẽ là dịp hội tụ những tiết mục văn nghệ quần chúng đặc sắc, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về truyền thống và bản sắc văn hóa địa phương; góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng và tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng.

Hơn 10.000 người dự kiến chào cờ, hát Quốc ca trên đỉnh Yên Tử

Chương trình tôn vinh, biểu dương các mô hình tiêu biểu của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tham gia xây dựng thành phố Quảng Ninh giàu đẹp - văn minh - nghĩa tình năm 2026 dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 11 tại Trung tâm Tổ chức Hội nghị thành phố, nhằm ghi nhận, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và hoạt động xây dựng cộng đồng.

Các hoạt động được triển khai theo hướng thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính chuyên nghiệp, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ số, đa dạng hóa phương thức truyền thông, quảng bá trên các nền tảng số, mạng xã hội và phương tiện thông tin đại chúng, góp phần lan tỏa sâu rộng hình ảnh văn hóa, con người và điểm đến Quảng Ninh.

Chuỗi hoạt động cũng góp phần thực hiện mục tiêu đón khoảng 23 triệu lượt khách du lịch trong năm 2026 (trong đó quý IV phấn đấu thu hút khoảng 4,2 triệu lượt khách), tổng thu du lịch cả năm đạt khoảng 70.271 tỉ đồng.