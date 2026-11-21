Ông Phạm Đức Nam, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang.

Người đứng đầu UBND xã Đồng Văn chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy rằng, động lực để ông kiên trì với công việc này là mong muốn sức lan tỏa trên không gian số sẽ mở thêm cơ hội phát triển sinh kế cho người dân địa phương.

Ngườita thường hình dungChủ tịch UBND xãvốnchỉquen vớicông việc quản lý và điều hành. Nhưng ông đang mang đến cho công chúng một hình ảnh khác về cán bộ - kể chuyện về cảnh đẹp và con người Đồng Văn trên mạng xã hội. Điều gì đã thôi thúc ông làmđiều này?

Qua những chuyến xuống thôn, tôi nhận thấy có rất nhiều điều thú vị trong đời sống của bà con mà du khách ít có dịp chứng kiến. Chẳng hạn, ở thôn Thiên Hương, bà con có tập quán thả cá chép từ lúc cấy lúa và bắt cá trước khi gặt. Đây là cách người dân tận dụng diện tích ruộng lúa để có thêm nguồn thực phẩm, tăng thu nhập. Với bà con, đó là công việc quen thuộc, diễn ra qua nhiều năm, nhưng với người ở nơi khác, câu chuyện này lại rất mới mẻ.

Tôi nghĩ rằng nếu chỉ giới thiệu Đồng Văn bằng những danh lam thắng cảnh nổi tiếng thì chưa đủ. Điều làm nên sức hấp dẫn của một vùng đất còn là cuộc sống, con người, tập quán và những nét văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Vì vậy, tôi muốn cầm máy quay, trực tiếp đến từng thôn, bản để ghi lại những câu chuyện như vậy.

Chủ tịch UBND xã Đồng Văn: Tôi luôn nghĩ rằng cảnh đẹp, văn hóa và con người là những tài sản quý của địa phương. Nhưng nếu chỉ có tài nguyên mà không biết giới thiệu, kết nối với thị trường thì giá trị kinh tế sẽ bị hạn chế.

Việc quay video, xuất hiện trước máy quay và tương tác với cộng đồng mạng hẳn không phải công việc quen thuộc của một cán bộ lãnh đạo địa phương. Những ngày đầu, ông có gặp nhiều khó khăn không?

Ban đầu, khó nhất với tôi là nói trước ống kính sao cho tự nhiên và gói một câu chuyện trong khoảng hai phút. Làm quản lý ở địa phương vốn đã có nhiều công việc phải giải quyết, còn việc quay video lại đòi hỏi cách tiếp cận khác. Tôi học dần qua từng video, từ cách chọn góc quay, giữ hình ảnh ổn định đến cắt bớt những đoạn dài, tập trung vào nội dung chính.

Ví dụ, khi quay về nghề dệt lanh, tôi không chỉ giới thiệu chung rằng đây là nghề truyền thống của đồng bào mà chọn một công đoạn cụ thể là cách bà con nối từng sợi lanh bằng tay. Chỉ một chi tiết nhỏ như vậy cũng có thể giúp người xem hình dung được sự tỉ mỉ, công phu và thời gian cần thiết để làm ra một tấm vải.

Nếu chỉ giới thiệu Đồng Văn bằng những danh lam thắng cảnh nổi tiếng thì chưa đủ. Điều làm nên sức hấp dẫn của một vùng đất còn là cuộc sống, con người, tập quán và những nét văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Vì vậy, tôi muốn cầm máy quay, trực tiếp đến từng thôn, bản để ghi lại những câu chuyện như vậy

Ông Phạm Đức Nam, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Đồng Văn

Tôi cũng thường quan sát phản hồi của người xem sau mỗi video. Họ quan tâm đến điều gì, muốn biết thêm thông tin nào, có những thắc mắc gì về đời sống ở địa phương. Từ đó, mình có thể lựa chọn những câu chuyện tiếp theo phù hợp hơn.

Tôi nghĩ làm nội dung trên mạng xã hội không nhất thiết phải bắt đầu bằng những thiết bị hiện đại hay kỹ thuật quá phức tạp. Quan trọng nhất là mình có câu chuyện thật, có sự quan sát và hiểu biết về địa phương.

Các video của ông nhận được sự quan tâm khá tốt, thậmchícó cả những bình luận từ người Việt Nam ở nước ngoài. Ông có bất ngờ trước sức lan tỏa này?

Tôi thực sự bất ngờ và rất vui khi thấy những câu chuyện bình dị ở Đồng Văn nhận được sự quan tâm của đông đảo người xem, trong đó có cả người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài. Tuy nhiên, tôi không đặt mục tiêu chỉ làm video để có nhiều lượt xem hay nhiều người theo dõi. Điều tôi mong nhất là sự quan tâm ấy mang lại thêm sinh kế cho bà con.

Người xem có thể từ video mà tìm đến thăm làng, ở lại một đêm, sử dụng dịch vụ ăn uống, lưu trú hoặc mua một sản phẩm do người dân làm ra. Nếu có thêm du khách đến, các hộ kinh doanh có thêm khách hàng, người làm nghề truyền thống có thêm đầu ra cho sản phẩm thì việc quảng bá mới thực sự mang lại ý nghĩa.

Tôi luôn nghĩ rằng cảnh đẹp, văn hóa và con người là những tài sản quý của địa phương. Nhưng nếu chỉ có tài nguyên mà không biết giới thiệu, kết nối với thị trường thì giá trị kinh tế sẽ bị hạn chế. Mạng xã hội là công cụ để chúng tôi đưa những giá trị đó đến gần hơn với công chúng, từ đó mở ra thêm cơ hội phát triển cho bà con.

Rong ruổi trên con xe Dream, chân mang dép tổ ong... là những chi tiết khiến bất kỳ ai xem video của ông Nam cũng đều ấn tượng với vị cán bộ xã.

Một người có thể tạo ra sức lan tỏa ban đầu, nhưng để hình ảnh địa phương được quảng bá bền vững thì cần sự tham gia của cả cộng đồng. Ông có định hướng gì để khuyến khích người dân, đặc biệt là thanh niên, các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch và đồng bào dân tộc thiểu số, chủ động sử dụng mạng xã hội để giới thiệu cảnh quan, văn hóa, sản phẩm và bản sắc địa phương?

Tôi mong muốn mỗi thôn có thêm những người tự kể câu chuyện của mình. Xã có thể phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Du lịch và các tổ công nghệ số cộng đồng để hướng dẫn bà con những kỹ năng cơ bản như sử dụng điện thoại quay video, lựa chọn hình ảnh, cắt dựng, làm phụ đề và đăng tải nội dung. Việc kể chuyện có thể bằng tiếng phổ thông hoặc tiếng dân tộc, miễn sao truyền tải được đúng bản sắc và giúp nhiều người hiểu hơn về địa phương.

Với các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch, chúng tôi muốn khuyến khích bà con chủ động giới thiệu thông tin về cơ sở lưu trú, địa chỉ, giá dịch vụ, hình ảnh phòng nghỉ và cách đặt phòng. Người làm nghề thủ công có thể quay lại quy trình sản xuất, giới thiệu nguyên liệu, công đoạn chế tác và sản phẩm hoàn thiện để khách hàng biết, tìm hiểu và đặt mua.

Chúng tôi muốn hỗ trợ các hộ đưa nông sản, sản phẩm thủ công lên môi trường mạng, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng và nhận đơn hàng trực tiếp.

Ông Phạm Đức Nam, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Đồng Văn

Tôi nghĩ rằng nếu mỗi hộ gia đình, mỗi người dân đều có thể sử dụng điện thoại để giới thiệu công việc và sản phẩm của mình thì sẽ tạo ra một mạng lưới quảng bá rộng hơn rất nhiều. Tất nhiên, việc quảng bá phải đi đôi với chất lượng thực tế.

Khi giới thiệu một sản phẩm hay dịch vụ trên mạng, người dân cần cung cấp thông tin rõ ràng, đúng với thực tế, giữ gìn uy tín với khách hàng. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là để nhiều người biết đến Đồng Văn mà còn để họ có niềm tin, muốn quay trở lại và tiếp tục sử dụng sản phẩm, dịch vụ của bà con.

Kênh TikTok của Người đứng đầu xã Đồng Văn.

Với cương vị người đứng đầu địa phương, ông hình dung chuyển đổi số sẽ mở ra những cơ hội gì cho Đồng Văn trong những năm tới? Ngoài quảng bá du lịch trên mạng xã hội, địa phương có định hướng ứng dụng công nghệ vào quản lý, phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa và cải thiện đời sống người dân như thế nào?

Với địa bàn 24 thôn, lợi ích thiết thực nhất là giúp bà con bớt đi lại. Trước hết, xã sẽ tập trung hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, từ việc nộp hồ sơ đến theo dõi quá trình giải quyết.

Đối với những hộ ở xa trung tâm, nếu được hướng dẫn sử dụng thành thạo các dịch vụ công trực tuyến, bà con có thể tiết kiệm thời gian, công sức đi lại, nhất là với những thủ tục không nhất thiết phải trực tiếp đến trụ sở cơ quan hành chính.

Nhiệm vụ khác là cải thiện việc chuyển tải thông tin từ chính quyền đến các thôn. Với địa bàn miền núi, thông tin về thời tiết, mưa lớn, nguy cơ sạt lở hay các tình huống cần phòng tránh có ý nghĩa rất quan trọng. Nếu tận dụng tốt các nền tảng số để thông tin đến người dân nhanh chóng, kịp thời thì sẽ hỗ trợ đáng kể cho công tác quản lý và bảo đảm an toàn tại cơ sở.

Trong phát triển kinh tế, chúng tôi muốn hỗ trợ các hộ đưa nông sản, sản phẩm thủ công lên môi trường mạng, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng và nhận đơn hàng trực tiếp.

Về văn hóa, Đồng Văn có nhiều giá trị cần được gìn giữ và phát huy. Chúng tôi có thể phối hợp với các nghệ nhân ghi lại tiếng khèn, những làn điệu dân ca, các phong tục và quy trình làm nghề truyền thống. Những tư liệu này không chỉ phục vụ quảng bá du lịch mà còn có thể trở thành nguồn tài liệu để thế hệ trẻ tìm hiểu, học hỏi và tiếp nối những giá trị văn hóa của cộng đồng mình.