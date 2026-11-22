Từ đình cổ đến không gian sáng tạo đương đại
Từng là nơi lưu giữ tín ngưỡng, ký ức và bản sắc của các phường nghề Thăng Long xưa, những ngôi đình trong phố cổ Hà Nội đang được đánh thức bằng các hoạt động sáng tạo mới. Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, dự án “Chuyện đình trong phố” do nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn khởi xướng và giám tuyển đã kết nối nhiều không gian đình cổ, đưa nghệ thuật và các giá trị nghề truyền thống trở lại gần hơn với đời sống cộng đồng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tu-dinh-co-den-khong-gian-sang-tao-duong-dai-246261122065114365.htm