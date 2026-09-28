Tấm bằng ấy được Thủ tướng Chính phủ cấp đã hơn 50 năm. Có thể vì nhiều lý do khiến tấm bằng ấy mục nát, như: Chất liệu, cách lưu giữ, bảo quản còn hạn chế, hoặc do thiên tai, bão lũ hủy hoại... Nhưng có thể nói, Bằng “Tổ quốc ghi công” được làm bằng giấy, lại lưu giữ bình thường với thời tiết nóng ẩm của nước ta thì chỉ trong vòng 20 năm cũng đã khó mà nguyên vẹn. Trong thực tế, chúng tôi đã gặp không ít tấm Bằng “Tổ quốc ghi công” bị ố vàng, rách thủng như trường hợp ở xã Minh Sơn.

Hiện nay, chính sách cấp đổi Bằng “Tổ quốc ghi công” vẫn đang được duy trì. Theo thông lệ, nếu cơ quan có trách nhiệm nhận đủ hồ sơ (điện tử-dịch vụ công) thì thời gian hoàn thành cấp đổi khoảng 60 ngày (không tính thời gian hồ sơ nằm ở các khâu trung gian). Nhưng với các thân nhân liệt sĩ tuổi đã cao, lạc hậu về công nghệ, con cháu ở xa... thì việc tiến hành các thủ tục cấp đổi chắc chắn gặp nhiều khó khăn. Thế nên, một câu hỏi đặt ra với chúng ta là: Tại sao đến nay chúng ta vẫn chưa tổ chức một đợt tổng rà soát, thay mới Bằng “Tổ quốc ghi công” cho các liệt sĩ? Việc rà soát chắc chắn không khó, bởi hiện nay hệ thống hồ sơ liệt sĩ đã khá hoàn chỉnh và được quản lý chặt chẽ; còn kinh phí dành cho thay mới Bằng “Tổ quốc ghi công” có lẽ không phải quá khó khăn với cả Trung ương và địa phương, đó là chưa kể có thể vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân cùng tham gia.

Thay mới Bằng “Tổ quốc ghi công” là việc làm rất ý nghĩa, và nó càng ý nghĩa hơn khi được thực hiện đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.