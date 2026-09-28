Hiệu quả 'kép'

Công an xã Hiệp Đức và các nhà hảo tâm trao kinh phí xây dựng nhà cho hộ ông Phạm Hào và hộ ông Văn Bá Phú.

Xã Hiệp Đức được thành lập từ ngày 1-7-2025 trên cơ sở sáp nhập thị trấn Tân Bình cùng hai xã Quế Lưu và Quế Tân của huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam trước đây. Địa phương có diện tích tự nhiên hơn 150km², dân số khoảng 15.000 người. Trên địa bàn có Quốc lộ 14E và đường Đông Trường Sơn đi qua, tạo điều kiện kết nối giao thương nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông.

Đặc thù địa hình miền núi khiến Hiệp Đức thường chịu ảnh hưởng của mưa lớn, lũ lụt, sạt lở vào mùa mưa. Trong khi đó, một số hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vẫn sống trong những căn nhà xuống cấp, không bảo đảm an toàn. Từ thực tế này,Công an xã Hiệp Đức đã chủ động đóng vai trò cầu nối, kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa để san sẻ gánh nặng với nhân dân; đồng thời cử hàng chục lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ người dân xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Hiệp Đức đã vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đóng góp hàng trăm triệu đồng hỗ trợ người dân xây mới, sửa chữa nhà ở.Mỗi mái ấm được dựng lên luôn thấm đẫm tình quân dân, mang ý nghĩa “kép” vô cùng sâu sắc.

Điển hình, gia đình ông Phạm Hào (trú thôn Trà Linh) có hoàn cảnh khó khăn, căn nhà cũ đã xuống cấp, không bảo đảm che mưa nắng. Qua kết nối của Công an xã, Công ty LaMi hỗ trợ 120 triệu đồng xây dựng nhà mới cho gia đình ông Hào.Tại thôn Trà Linh, gia đình ông Văn Bá Phú cũng được Công an xã kết nối, vận động Nhóm Từ thiện Thắp sáng Đường Quê - Ban Công tác xã hội Giao Thông 24H hỗ trợ 40 triệu đồng để xây dựng nhà mới.Không chỉ hỗ trợ xây mới, lực lượng Công an xã còn vận động kinh phí sửa chữa, gia cố nhà ở cho những hộ có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão. Bà Trần Thị Hoa và bà Huỳnh Thị Ánh, cùng trú thôn Bình Kiều, mỗi hộ được hỗ trợ 15 triệu đồng để sửa chữa, nâng cấp nhà cửa.

Những căn nhà được xây dựng, sửa chữa từ nguồn hỗ trợ xã hội hóa giúp các hộ khó khăn có điều kiện ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất. Đồng thời, việc gia cố nhà ở trước mùa mưa bão cũng góp phần hạn chế nguy cơ thiệt hại về người và tài sản, nhất là đối với các hộ ở khu vực có địa hình phức tạp.

Việc làm của Công an xã Hiệp Đức cũng cho thấy vai trò của lực lượng Công an trong nắm bắt hoàn cảnh, đời sống người dân từ cơ sở. Trong điều kiện địa bàn rộng, dân cư phân tán, cán bộ, chiến sĩ đã chủ động đến từng khu dân cư, tìm hiểu hoàn cảnh các hộ khó khăn để kết nối nguồn lực hỗ trợ phù hợp.

Từ những mái nhà mới, những căn nhà được sửa chữa, người dân có thêm điều kiện ổn định cuộc sống và chủ động ứng phó với thiên tai. Qua đó, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân, tạo nền tảng để người dân đồng hành cùng chính quyền, lực lượng Công an trong bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.