Mưa lũ cực đoan hoành hành Đông Nam Á

Đến ngày 27-9, nước lũ đã rút tại một số khu vực ở Bangkok (Thái Lan). Chính quyền thủ đô Bangkok cho biết mưa đã giảm và chỉ còn mây rải rác, tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng đẩy nhanh công tác ứng phó với ngập úng. Hiện hàng ngàn người vẫn chưa thể trở về nhà.

Cơ quan Quản lý đô thị Bangkok cho biết gần 4.900 người đã được sơ tán tới các nơi tạm trú, khoảng 52.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Các trường học do Cơ quan Quản lý đô thị Bangkok quản lý được yêu cầu đóng cửa trong ngày 28-9 để bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên. Mực nước tại hệ thống kênh của Bangkok vẫn ở mức cao, buộc chính quyền đẩy nhanh việc tiêu thoát nước.

Tình nguyện viên hỗ trợ người dân quận Latkrabang ở Bangkok, Thái Lan, đến nơi trú ẩn an toàn. Ảnh: BANGKOK POST

Trước đó, ngày 26-9, mưa lớn liên tục gây ngập úng nghiêm trọng trên diện rộng, buộc chính quyền TP Bangkok tuyên bố toàn bộ 50 quận của địa phương là vùng thảm họa. Quyết định này giúp kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp, giải ngân và điều động nguồn lực công nhanh chóng.

Nhằm giảm thiểu thiệt hại và hạn chế ùn tắc, cơ quan chức năng Thái Lan đã miễn phí một số tuyến cao tốc để phân luồng giao thông; mở bãi đậu xe miễn phí tại khu vực cao tầng, giúp người dân di dời ô tô khỏi vùng trũng; đồng thời phát cảnh báo thời gian thực trên từng tuyến đường dựa trên dữ liệu của Cục Khí tượng Thái Lan (TMD) cũng như Cơ quan Phát triển Công nghệ thông tin địa lý và vũ trụ (GISTDA).

Tại Campuchia, người phát ngôn Ủy ban Quốc gia về quản lý thiên tai Soth Kim Kolmony cho biết, tính đến ngày 27-9, lũ lụt nghiêm trọng đã ảnh hưởng tới 25.561 hộ gia đình tại 10 tỉnh, trong đó hơn 2.900 hộ buộc phải sơ tán khẩn cấp. Mực nước dâng cao làm ngập 24.505 ngôi nhà và nhấn chìm 12.551ha lúa.

Bộ Tài nguyên Nước và Khí tượng Campuchia dự báo mưa dông kèm lốc xoáy và gió mạnh do ảnh hưởng của các cơn bão sẽ còn kéo dài đến hết ngày 30-9 khiến công tác cứu trợ tại các vùng cô lập gặp nhiều trở ngại. Người dân được khuyến cáo đặc biệt thận trọng khi di chuyển bằng đường bộ lẫn đường thủy trong mùa lũ quét cao điểm từ tháng 7 đến tháng 10.

Trong khi đó, trận mưa lớn trút xuống nhiều địa phương ở Malaysia vào chiều tối 26-9 đã gây ra đợt ngập lụt cục bộ nghiêm trọng trên khắp khu vực thung lũng Klang, khiến hàng loạt tuyến đường bị nhấn chìm, giao thông hỗn loạn.

Tình trạng kẹt xe cuối tuần trở nên đặc biệt tồi tệ trên các tuyến giao thông trọng điểm như Jalan Bukit Pantai và Jalan Damansara. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Kuala Lumpur đã lập tức điều động các đội ứng cứu từ các trạm Keramat, Jalan Tun Razak, Titiwangsa đến hiện trường để giải cứu các phương tiện chết máy và hỗ trợ người dân.

Tương tự, tại Indonesia, một đợt lũ quét kinh hoàng tấn công huyện Solok, tỉnh Tây Sumatra, cuốn theo khối lượng lớn cát, đá và bùn đất tràn xuống hạ lưu.

Thống kê ban đầu cho thấy trận lũ quét khiến ít nhất 1 người tử vong, 4 người bị thương, làm hư hại 11 văn phòng cơ quan nhà nước và hàng chục phương tiện đi lại. Bùn đá tràn ngập làm tê liệt và chia cắt hoàn toàn tuyến đường huyết mạch nối liền hai khu vực Padang và Solok.