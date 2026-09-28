Hành trang cho lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc tự tin hội nhập

Các đại biểu tham dự Chương trình “Chào Tân sinh viên 2026”.

Chiều 27/9, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, Ban Chấp hành Liên Chi đoàn phối hợp cùng Ban Chấp hành Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh tổ chức Chương trình “Chào Tân sinh viên 2026”, nhằm chào đón các tân lưu học sinh nhập học, đồng thời tạo không gian giao lưu, gắn kết và hỗ trợ các bạn nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới.

Tham dự Chương trình, có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình, các đồng chí đại diện Đảng ủy, cơ quan Tùy viên Quốc phòng, bộ phận bảo hộ công dân, giáo dục và các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Trung Quốc; Chi bộ, Liên chi đoàn và Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh, cùng hơn 70 đại biểu tân sinh viên, đại diện cho hàng trăm lưu học sinh Việt Nam mới sang nhập học tại các trường đại học ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình gửi gắm kỳ vọng đến các bạn tân sinh viên.

Phát biểu ý kiến tại Chương trình, Đại sứ Phạm Thanh Bình đánh giá đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, giúp các tân sinh viên hiểu rõ hơn về môi trường học tập, cuộc sống tại Trung Quốc; bày tỏ mong muốn các lưu học sinh nỗ lực học tập, đoàn kết, chủ động vượt qua những khó khăn, trở ngại về ngôn ngữ, văn hóa và phong tục tập quán; đồng thời, tuân thủ pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và các quy định của nhà trường; tích cực tham gia hoạt động Đoàn, Hội và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc, vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình học tập để đóng góp cho quê hương, đất nước.

Các bạn tân sinh viên chăm chú lắng nghe những lời căn dặn của Đại sứ.

Trước những bước chuyển mình nhanh chóng, mạnh mẽ và thực chất của đất nước với tầm nhìn và khát vọng hướng tới 2 mục tiêu 100 năm, Đại sứ Phạm Thanh Bình kỳ vọng các tân sinh viên, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, đem hình ảnh thân thiện, tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè Trung Quốc và quốc tế, từ đó kể thật hay câu chuyện Việt Nam; đồng thời, bám sát các định hướng và thực tiễn phát triển trong nước, tiếp thu tối đa kiến thức về khoa học-công nghệ của nước bạn, thiết lập mạng lưới nhà tri thức trẻ Việt Nam, tiến tới kết nối với các mạng lưới toàn cầu để chung tay góp sức vào xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng chí Hoàng Đình Thiết, Bí thư Chi bộ Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh giới thiệu về các mặt công tác của Chi bộ, nhất là chỉ đạo, định hướng hoạt động Đoàn, Hội và phát triển đảng viên trong cộng đồng lưu học sinh.

Đồng chí Nguyễn Lê Anh Khoa, Liên chi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Bắc Kinh (Trung Quốc) giới thiệu những nét nổi bật về công tác Đoàn, nhất là những nỗ lực đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với tân sinh viên, định hướng việc học tập và nghiên cứu, từ đó đóng góp thiết thực hơn cho đất nước.

Chủ tịch Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh Đỗ Văn Thành gửi gắm 3 thông điệp “chủ động, gắn kết và trưởng thành” với các tân sinh viên, trong đó nhấn mạnh tinh thần chủ động học hỏi, thích nghi với môi trường mới; mạnh dạn kết nối, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau; đồng thời coi thời gian học tập tại Bắc Kinh là cơ hội tích lũy tri thức, rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh và trách nhiệm.

Bạn Nguyễn Lê Mỹ Anh, tân sinh viên chuyên ngành Kinh tế Đại học Thanh Hoa, chia sẻ những cảm nhận và trải nghiệm mới mẻ trong những ngày đầu tại Bắc Kinh.

Tại Chương trình, đại diện Chi bộ, Liên chi đoàn, Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh đã giới thiệu khái quát về tình hình hoạt động, trọng tâm công tác và những chương trình hỗ trợ cộng đồng du học sinh. Nhiều câu hỏi xoay quanh các vấn đề học tập, cuộc sống, thủ tục liên quan đến lãnh sự, bảo hộ công dân, đã được đại diện Đại sứ quán và tổ chức Đoàn, Hội giải đáp.

Một bạn tân sinh viên đặt câu hỏi tại Chương trình.

Một bạn tân sinh viên đặt câu hỏi tại Chương trình.

Đồng chí Nguyễn Thái Trung, Tham tán Đại sứ quán, giải đáp cặn kẽ nội dung liên quan đến công tác lãnh sự, bảo hộ công dân.

Đại sứ Phạm Thanh Bình tặng hoa Ban tổ chức Chương trình.

Hai MC duyên dáng của Chương trình “Chào Tân sinh viên 2026”.

Các đại biểu tham dự Chương trình “Chào Tân sinh viên 2026” chụp ảnh lưu niệm bên Tượng Bác trong khuôn viên Đại sứ quán.

Đặc biệt, Chương trình năm nay có phần trò chơi hỏi đáp có thưởng sôi động mang tên “Đột phá 57-Kết nối 23”, giới thiệu đến tân sinh viên những nội dung cơ bản về Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị thông qua hình thức gần gũi và hấp dẫn.