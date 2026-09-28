Đưa trật tự đô thị vào nền nếp

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông hướng dẫn người dân xuất trình giấy tờ xe trên VNeID tại đường Lý Thường Kiệt, phường Đông Kinh

Thực hiện Chỉ thị số 06 ngày 25/3/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 243 ngày 18/6/2026 của UBND tỉnh về bảo đảm trật tự công cộng, văn minh đô thị, Công an tỉnh triển khai các giải pháp tăng cường bảo đảm trật tự công cộng, văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì tham mưu Công an tỉnh tổ chức các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự công cộng, trật tự đô thị; đồng thời kiểm tra, đôn đốc các đơn vị duy trì trật tự sau giải tỏa; Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) tập trung xử lý các trường hợp dừng, đỗ phương tiện, đón, trả khách sai quy định, ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông (ATGT); công an các xã, phường rà soát những tuyến, khu vực thường xuyên phát sinh vi phạm, phân công cán bộ phụ trách và phối hợp tổ chức kiểm tra. Việc triển khai được thực hiện theo từng tuyến, từng khung giờ, tập trung tại khu vực có nhiều nhà hàng, quán ăn, chợ và cơ sở kinh doanh, nơi thường xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Đại tá Trần Thị Thu Trang, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết: Các đơn vị triển khai nhiệm vụ theo từng bước, trước hết, lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền, nhắc nhở để người dân, hộ kinh doanh nắm và chấp hành các quy định. Tiếp đó, các đơn vị tổ chức kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm.

Riêng trong ngày ra quân đầu tiên (12/9) của đợt cao điểm, Công an tỉnh huy động gần 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ và công an các phường, thành lập 2 tổ công tác kiểm tra tại những tuyến đường, khu vực thường xuyên xảy ra vi phạm trên địa bàn các phường trung tâm. Theo đó, các lực lượng tập trung xử lý hành vi dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh không bày bàn ghế, hàng hóa, biển quảng cáo lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Sau buổi ra quân, việc kiểm tra tiếp tục được duy trì tại 4 phường và mở rộng đến các xã trung tâm trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 12/9 đến nay, lực lượng công an đã tổ chức trên 130 ca tuần tra, kiểm soát, huy động gần 1.100 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, các tổ công tác xử lý 165 trường hợp dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định, gồm 75 trường hợp ô tô và 90 trường hợp mô tô.

Thiếu tá Nông Văn Tùng, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT cho biết: Đơn vị bố trí các tổ tuần tra, kiểm soát vào những khung giờ có mật độ phương tiện tăng cao, tập trung tại các tuyến đường thường phát sinh vi phạm. Cán bộ, chiến sĩ kết hợp kiểm tra, xử lý với tuyên truyền, hướng dẫn người dân lựa chọn vị trí dừng, đỗ phù hợp; kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm hoặc tái phạm, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Theo quan sát của phóng viên vào tối 20/9, tại khu vực Phú Lộc, các tuyến đường Bắc Sơn, Minh Khai thuộc phường Kỳ Lừa; đường Lê Lợi thuộc phường Đông Kinh và khu vực ngã tư Hùng Vương - Dã Tượng thuộc phường Lương Văn Tri, tình trạng dừng, đỗ phương tiện lộn xộn đã giảm. Tại thời điểm phóng viên có mặt, ô tô, xe máy được sắp xếp gọn gàng; các hộ kinh doanh không bày bàn ghế, hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Bà Lê Thị Điệp, hộ kinh doanh trên đường Bắc Sơn, phường Kỳ Lừa cho biết: Sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở, gia đình tôi sắp xếp lại bàn ghế, hàng hóa và thường xuyên hướng dẫn khách đưa xe vào vị trí phù hợp. Việc các hộ cùng chấp hành giúp vỉa hè thông thoáng hơn, phương tiện qua lại cũng thuận lợi hơn.

Những chuyển biến sau hơn 10 ngày ra quân mới là kết quả bước đầu. Công an các xã, phường đang tiếp tục rà soát, phân công cán bộ phụ trách từng tuyến, khu vực; tăng cường kiểm tra vào những khung giờ thường phát sinh vi phạm. Cùng với tuần tra trực tiếp, lực lượng công an theo dõi tình hình qua hệ thống camera, vận động các hộ kinh doanh ký cam kết và xử lý những trường hợp tái phạm.

Đưa trật tự đô thị vào nền nếp là công việc thường xuyên, không dừng lại sau mỗi đợt cao điểm. Sự quản lý chặt chẽ của lực lượng chức năng cùng ý thức tự giác của người dân, hộ kinh doanh sẽ góp phần duy trì lòng đường, vỉa hè thông thoáng, bảo đảm an toàn giao thông và xây dựng nếp sống văn minh.