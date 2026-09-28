Bắc Ninh: Chuẩn hóa kỹ năng lái xe an toàn

Nguy cơ từ thói quen lưu thông tùy tiện

9 tháng năm 2026, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí, song thiệt hại về người vẫn ở mức cao, với 392 vụ tai nạn, làm 237 người tử vong và 174 người bị thương. Đáng chú ý, nạn nhân tử vong và bị thương chủ yếu thuộc nhóm điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Nguyên nhân chủ yếu vẫn do người điều khiển phương tiện chủ quan, không chấp hành quy định pháp luật, thiếu kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, tỷ lệ vi phạm ở nhóm người điều khiển phương tiện này cũng chiếm đa số: Trong tổng số 50.563 phương tiện bị lực lượng chức năng tạm giữ, xe mô tô, xe gắn máy chiếm tới 46.785 trường hợp (trên 92%).

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn theo sa hình tại xã Mỹ Thái.

Để khắc phục tình trạng này, ngày 26/8 vừa qua, UBND thành phố Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch số 323/KH-UBND triển khai “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn”. Thời gian thực hiện chiến dịch đồng loạt từ ngày 15/9 đến 15/12/2026. Chiến dịch hướng tới các nhóm đối tượng cụ thể: Người dân từ 30-50 tuổi đã có giấy phép lái xe trên 3 năm; người vi phạm nhiều lần, tái phạm hoặc bị trừ hết điểm giấy phép lái xe; thanh niên, học sinh từ 16 - 18 tuổi; cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và lực lượng nòng cốt tại cơ sở (trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự...).

Hưởng ứng chiến dịch này, sáng 26/9, UBND xã Mỹ Thái phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố tổ chức chương trình đào tạo lại kỹ năng cho hơn 300 đại biểu là lực lượng an ninh cơ sở, giáo viên, hội viên các đoàn thể và đại diện Nhân dân. Buổi tập huấn dành phần lớn thời lượng cho phần thực hành sa hình. Đáng chú ý, ở bài tập qua điểm giao cắt, từ đường ngõ ra đường lớn..., không ít người có thâm niên lái xe nhiều năm vẫn lúng túng, thiếu quan sát hoặc quên bật đèn tín hiệu khi nhập làn.

Trải nghiệm bài tập trên sa hình, ông Nguyễn Văn Thành (thôn Cầu Đầm, xã Mỹ Thái) chia sẻ: "Đi xe máy hàng chục năm nay, tôi nghĩ tay lái mình vững, ổn rồi. Nhưng hôm nay thực hành mới thấy kỹ năng phản xạ của mình vẫn còn hạn chế". Cô giáo Trần Thị Oanh (Trường Tiểu học Mỹ Thái số 1) có gần chục năm đi làm bằng mô tô cũng cho hay: "Những bài huấn luyện kỹ năng thực tế này rất hữu ích, thiết thực, giúp tôi nhận diện rõ nguy cơ để tự điều chỉnh hành vi, đồng thời có thêm tư liệu sống động truyền đạt lại cho học sinh và phụ huynh".

Đánh giá về hoạt động, ông Ngô Ngọc Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Thái cho biết, đa số người dân trên địa bàn xã sử dụng xe mô tô, xe gắn máy làm phương tiện đi lại chính. Trong điều kiện địa phương đang đô thị hóa nhanh, việc tập huấn trước kỹ năng cho đội ngũ cán bộ nòng cốt là rất cần thiết, tạo nguồn "hạt nhân" lan tỏa văn hóa lái xe an toàn đến cộng đồng.

Triển khai đồng bộ, chú trọng thực chất

Không riêng xã Mỹ Thái, chiến dịch đào tạo kỹ năng lái mô tô, xe gắn máy đang được các địa phương trên toàn thành phố triển khai sôi nổi. Ngày 25/9, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an xã Tân Dĩnh tổ chức đào tạo lại kỹ năng cho khoảng 200 cán bộ, công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn An Lâm. Ngày 26/9, tại phường Tự Lạn, hơn 1.700 cán bộ, giáo viên, học sinh và lực lượng an ninh cơ sở được tập huấn. Cùng ngày, tại xã Biên Sơn, hơn 280 người dân cũng tham gia lớp học tương tự. Tính đến ngày 26/9, toàn thành phố đã tổ chức được hơn 20 lớp đào tạo cho khoảng 23.000 người, trong đó có hơn 20.000 học sinh.

Tính đến ngày 26/9, toàn thành phố đã tổ chức được hơn 20 buổi đào tạo lại kỹ năng lái mô tô, xe gắn máy an toàn cho trên 23.000 người, trong đó có hơn 20.000 học sinh.

Để chiến dịch phát huy hiệu quả thực chất, từ cuối tháng 8/2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố đã mở đợt tập huấn trực tuyến cho 752 tuyên truyền viên nòng cốt tại 99 xã, phường. Đội ngũ này được chuẩn hóa về tài liệu giảng dạy, quy trình sa hình và công cụ kiểm tra nhằm bảo đảm chất lượng huấn luyện đồng bộ ở cơ sở.

Điểm mới của chiến dịch là sự chuyển hướng mục tiêu: Tập trung vào nhóm người từ 30 đến 50 tuổi và những người đã có giấy phép lái xe trên 3 năm - lực lượng tham gia giao thông đông nhưng lại dễ chủ quan khi lái xe. Theo chỉ đạo của UBND thành phố, 100% xã, phường, trường học và doanh nghiệp trọng điểm phải tổ chức chương trình đào tạo phù hợp. Đặc biệt, kết quả được đo lường thực chất khi 100% người tham gia phải qua bài kiểm tra sát hạch kỹ năng trước và sau đào tạo. Dữ liệu người học được cập nhật gắn với tình hình vi phạm và tai nạn sau đào tạo để đánh giá chính xác hiệu quả, điều chỉnh nội dung.

Nhấn mạnh về quyết tâm đưa kỷ cương giao thông vào nếp sống hằng ngày, Thượng tá Đào Xuân Hưởng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Ninh thông tin: “Trước đó, nội dung đào tạo kỹ năng lái xe an toàn đã được đơn vị chủ động triển khai tại nhiều trường học, doanh nghiệp và khu dân cư. Thực hiện chiến dịch này, chúng tôi đã sớm xây dựng giáo án, video hướng dẫn và tổ chức tập huấn điểm để hỗ trợ các địa phương đào tạo thực hành nghiêm túc, tập trung vào các nhóm đối tượng theo Kế hoạch 323/KH-UBND của UBND tỉnh. Song song với đó, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên mọi tuyến đường”.