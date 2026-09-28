Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại biểu dự khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại biểu dự Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại biểu dự Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại biểu dự Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)