Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Trong chuyến kiểm tra hai dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng (Lạng Sơn) và Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) ngày 27/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ghi nhận nỗ lực đồng thời yêu cầu các địa phương, nhà đầu tư và nhà thầu tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án. Cũng tại đây, liên danh nhà đầu tư kiến nghị Chính phủ xem xét cho phép khai thác tạm một số đoạn tuyến, phục vụ người dân đi lại miễn phí trong dịp Tết Nguyên đán 2027.