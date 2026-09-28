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Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Sáng 28/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI để thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai.

Báo VietnamPlus
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu dự khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu dự khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu dự Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu dự Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu dự Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu dự Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu dự Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu dự Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/hoi-nghi-dai-bieu-quoc-hoi-hoat-dong-chuyen-trach-lan-thu-nhat-nhiem-ky-khoa-xvi-post1138683.vnp