Phát hiện thực vật trong mộ cổ, lá cây 3.000 năm vẫn không phân hủy

Các nhà khảo cổ Trung Quốc phát hiện một loài thực vật đặc biệt trong một ngôi mộ cổ Đại Tư Không M303, ở Ân Khư (An Dương, Hà Nam, Trung Quốc). Điều gây bất ngờ là dù đã trải qua khoảng 3.000 năm, phần lá của cây vẫn được bảo tồn tương đối nguyên vẹn, gần như không xuất hiện dấu hiệu mục nát thông thường.

Phát hiện này đặt ra câu hỏi: Điều gì đã giúp những chiếc lá tồn tại qua hàng nghìn năm mà không bị phân hủy? Theo các chuyên gia, câu trả lời chủ yếu nằm ở môi trường đặc biệt bên trong ngôi mộ.

Môi trường đặc biệt giúp thực vật tồn tại hàng nghìn năm

Trong điều kiện thông thường, thực vật sau khi chết sẽ nhanh chóng bị phân hủy dưới tác động của vi sinh vật, độ ẩm, nhiệt độ và oxy trong môi trường. Tuy nhiên, bên trong cổ mộ, các yếu tố này có thể bị hạn chế đáng kể.

Khu vực mộ phát hiện thực vật có đặc điểm khô ráo và kín, tạo nên một môi trường khác biệt so với bên ngoài. Khi độ ẩm ở mức rất thấp, hoạt động của các vi sinh vật tham gia vào quá trình phân hủy cũng bị hạn chế. Trong khi đó, không gian tương đối kín cũng giúp vật thể bên trong tránh được những biến đổi mạnh từ môi trường bên ngoài.

Các chuyên gia cho rằng, chính sự kết hợp giữa độ khô và trạng thái tương đối kín của mộ thất đã góp phần làm chậm quá trình phân hủy của thực vật. Vì vậy, việc lá cây vẫn tồn tại sau hàng nghìn năm không nhất thiết là kết quả của một đặc tính “bất tử” đặc biệt của loài cây, mà có thể liên quan chặt chẽ đến điều kiện bảo quản tự nhiên trong lòng đất.

Dù đã trải qua khoảng 3.000 năm, phần lá của cây vẫn được bảo tồn tương đối nguyên vẹn, gần như không xuất hiện dấu hiệu mục nát thông thường. Ảnh: @Sohu.

Manh mối về cách người xưa sử dụng thực vật

Giá trị của phát hiện không chỉ nằm ở khả năng bảo tồn kỳ lạ của những chiếc lá. Mẫu thực vật được tìm thấy trong cổ mộ còn cung cấp thêm thông tin về nhận thức và cách sử dụng thực vật của con người thời cổ đại.

Từ xa xưa, con người đã quan sát đặc điểm của nhiều loài cây và từng bước nhận biết công dụng của chúng. Một số loại thực vật được sử dụng làm thuốc, trong khi những loại khác có thể xuất hiện trong các nghi lễ hoặc mang ý nghĩa biểu tượng nhất định.

Việc thực vật được phát hiện trong khu vực mộ cổ vì thế có thể giúp các nhà nghiên cứu tìm hiểu thêm về mối quan hệ giữa con người và thế giới thực vật trong xã hội cổ đại. Đây không chỉ là câu chuyện về một chiếc lá được bảo tồn lâu bất thường, mà còn liên quan đến đời sống, tín ngưỡng và tập quán mai táng của người xưa.

Tục chôn thực vật cùng người chết

Theo các tư liệu cổ, người cổ đại từng có tập quán đưa thực vật vào làm đồ tùy táng. Những vật phẩm này có thể phản ánh quan niệm của con người về cuộc sống, cái chết và thế giới bên kia.

Nếu một loại cây có giá trị sử dụng, đặc biệt là giá trị dược liệu, việc nó xuất hiện trong mộ có thể cho thấy con người thời đó đã nhận thức được công dụng của thực vật. Mặt khác, việc lựa chọn một số loại cây nhất định cũng có thể liên quan đến quan niệm văn hóa hoặc tín ngưỡng.

Do đó, mẫu thực vật trên được bảo tồn trong cổ mộ mang lại một hướng nghiên cứu đáng chú ý. Thay vì chỉ tập trung vào đồ gốm, đồ đồng, ngọc bích hay các vật dụng sinh hoạt, khảo cổ học còn có thể thông qua những dấu tích hữu cơ để phục dựng một phần đời sống của cư dân cổ đại.

Từ xa xưa, con người đã quan sát đặc điểm của nhiều loài cây và từng bước nhận biết công dụng của chúng. Ảnh: @Sohu.

Phát hiện cổ mộ Đại Tư Không M303 ở Trung Quốc vẫn giữ nguyên lá sau khoảng 3.000 năm vì vậy mang ý nghĩa vượt ra ngoài sự tò mò về một chiếc lá “không mục”. Ảnh: @Sohu.

Phát hiện cổ mộ Đại Tư Không M303 ở Trung Quốc vẫn giữ nguyên lá sau khoảng 3.000 năm mang ý nghĩa vượt ra ngoài sự tò mò về một chiếc lá “không mục”. Nó cho thấy môi trường bên trong các công trình mai táng cổ có thể đóng vai trò như một dạng “kho lưu trữ” tự nhiên, giúp các nhà nghiên cứu ngày nay tiếp cận những dấu tích hữu cơ vốn rất khó tồn tại trong điều kiện thông thường.