Thời tiết ngày 28/9: Bắc Bộ nắng nóng, miền Nam đề phòng mưa to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 28/9 Hà Nội trời nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ cũng xuất hiện nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Thanh Hóa đến Huế có thời tiết tương tự, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Đáng chú ý, Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa dông rải rác, cục bộ mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa dông vào chiều và tối.

TP.HCM cao nhất 32-34 độ C. Người dân cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh khi mưa dông.

Ngày 28/9, miền Nam mưa.

Thời tiết ngày 28/9 các vùng trên cả nước:Hà Nội

Trung tâmNhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ; riêng khu vực Tây Bắc 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ. Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ. Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ. Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều mai mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ. Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều mai mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.