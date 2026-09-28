Singapore đối mặt với tình trạng xã hội "siêu già"

Như vậy, Singapore đã vượt qua ngưỡng định nghĩa của Liên hợp quốc về xã hội "siêu già"- nơi có tối thiểu 21% dân số ở độ tuổi 65 trở lên.

Ban Dân số và Nhân tài Quốc gia công bố báo cáo thường niên "Tóm lược dân số 2026” cho biết số lượng người dân Singapore từ 80 tuổi trở lên là 152.000 người vào năm 2026, tăng so với 145.000 người vào năm 2025. Đây là mức tăng 60% so với một thập kỷ trước, khi có 95.000 công dân thuộc nhóm tuổi này.

Các nhà xã hội học cho rằng điểm sáng là nhiều người cao tuổi tại Singapore vẫn mong muốn tiếp tục làm việc. Trong năm 2025, gần 34% người dân Singapore từ 65 tuổi trở lên có việc làm, tăng so với mức 24,7% của năm 2015.

R.G