Cầu Nhật Tân ùn ứ kéo dài ở làn ô tô sáng đầu tuần

Ngay từ sáng sớm, dòng phương tiện từ trung tâm thành phố hướng đi Nội Bài tăng cao.

Từ khu vực đường Lạc Long Quân, Nghi Tàm, phương tiện lưu thông đông.

Làn ô tô ùn ứ kéo dài, trong khi làn xe máy vẫn thông thoáng.

Ở hướng ngược lại, lượng phương tiện vào trung tâm thành phố cũng tăng cao.

Trên làn ô tô, các phương tiện di chuyển chậm, nối dài.

Dòng ô tô hướng từ trung tâm thành phố đi Nội Bài.

Khu vực giữa cầu Nhật Tân ùn ứ kéo dài dù không ghi nhận va chạm giao thông.

Làn xe máy vẫn lưu thông bình thường.

Ngày 27/9, lực lượng chức năng tháo các biển báo khoảng cách. Hiện trên mặt đường chỉ còn các vạch khoảng cách.

Tốc độ tối đa trên cầu Nhật Tân là 80 km/h.

Dòng ô tô ùn dài trên cầu Nhật Tân.

Phía dưới đường Lạc Long Quân, dòng phương tiện hướng vào trung tâm thành phố cũng ùn dài tại các nút giao.