Thay đổi nhận thức, định hình hành vi

Kết hợp xử phạt với tuyên truyền, giáo dục

Nhận diện tình trạng thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông với các hành vi như: điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không đội nón bảo hiểm, lạng lách, chạy quá tốc độ..., lực lượng chức năng đã đổi mới cách tiếp cận. Thay vì chỉ xử phạt hành chính, lực lượng công an kết nối với nhà trường trên địa bàn, kịp thời thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), các trường hợp học sinh vi phạm để nhà trường và gia đình trực tiếp giáo dục, uốn nắn hành vi, cho các em ký cam kết không vi phạm quy định về đảm bảo TTATGT.

Cán bộ Trạm Cảnh sát đường thuỷ Ninh Quới kiểm tra, nhắc nhở việc đảm bảo an toàn tại bến thuỷ nội địa ấp Phước Thuận, xã Phước Long.

Tại xã Khánh Bình, bên cạnh tuyên truyền, giáo dục trong học đường, lực lượng chức năng còn đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng văn hoá giao thông đến từng địa bàn dân cư, vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số; chú trọng kiểm tra bến đò ngang, giải toả chợ tự phát, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường.

Trung tá Võ Út Hùng, Trưởng Công an xã Khánh Bình, cho biết: "Công an xã phối hợp chặt chẽ với Tổ CSGT phụ trách địa bàn tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhằm ngăn chặn nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, xây dựng văn hoá giao thông an toàn".

Hỗ trợ người dân phòng tránh rủi ro

Với đặc thù địa bàn sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, bên cạnh an toàn giao thông đường bộ, các đơn vị CSGT tăng cường kiểm soát an toàn giao thông đường thuỷ, nhất là hoạt động của các bến đò ngang, bến thuỷ nội địa và phương tiện chở khách, chở hàng hoá.

Phụ trách địa bàn 8 xã với hơn 110 km tuyến sông chính, Trạm Cảnh sát đường thuỷ Ninh Quới (Phòng CGST, Công an tỉnh) xác định, để giữ TTATGT bền vững, yếu tố quyết định nằm ở ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Theo đó, thời gian qua, đơn vị duy trì hiệu quả các mô hình: “Tuyến sông văn hoá an toàn”, “Bến đò ngang văn hoá an toàn", với phương châm “ba nhất” (kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất), đặt công tác phòng ngừa, tuyên truyền lên hàng đầu.

Cán bộ CSGT tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh Trường THPT Ngan Dừa (Xã Hồng Dân).

Song song với tổ chức hơn 500 ca tuần tra, lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật, đơn vị tiếp cận, tuyên truyền trực tiếp cho hơn 4 ngàn lượt người. Hiệu quả từ sự kiên trì tuyên truyền theo phương châm “mưa dầm thấm lâu” đã từng bước tạo nền tảng văn hoá giao thông đường thuỷ, thể hiện rõ qua sự thay đổi thói quen của người dân và các chủ bến bãi trên địa bàn. Trạm Cảnh sát đường thuỷ Ninh Quới đang quản lý 21 bến đò ngang và 14 bến thuỷ nội địa, hầu hết chủ bến tuân thủ nghiêm quy định về cấp phép, khai thác, cũng như chủ động ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông và an toàn lao động.

Văn hoá giao thông không hình thành trong một sớm một chiều, đó là kết quả của quá trình kiên trì vận động và đồng hành. Sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của mỗi người dân, chủ phương tiện, người điều khiển chính là điều cần thiết cho những chuyến đi an toàn, bình yên.