Khoảnh khắc Mỹ đánh chìm tàu chiến cũ ở ngoài khơi Scotland

Mỹ đánh chìm tàu chiến cũ. Video: BBC

Theo hãng tin BBC, tàu USS Klakring trúng một tên lửa và một ngư lôi, rồi chìm xuống Bắc Đại Tây Dương, cách quần đảo Outer Hebrides khoảng 274km hôm 22/9.

Hải quân Mỹ cho biết con tàu đã trải qua quy trình làm sạch “nghiêm ngặt”. Trước đó, các nhân viên đã kiểm tra xem cá voi và cá heo có xuất hiện không trước khi cuộc diễn tập bắn đạn thật bắt đầu.

Tàu USS Klakring bị đánh chìm trong khuôn khổ cuộc tập trận Atlantic Thunder 2026, với sự tham gia của các lực lượng vũ trang Mỹ và Anh.

Tàu hộ vệ mang tên lửa dẫn đường cũ này bị tàu USS Paul Ignatius phóng tên lửa tấn công, sau đó trúng ngư lôi từ tàu USS Massachusetts.

Hải quân Hoàng gia Anh cũng thử nghiệm các loại vũ khí “diệt tàu” trong cuộc tập trận.

Tàu chiến USS Klakring. Ảnh: US Navy

USS Klakring được đưa vào hoạt động năm 1983 và loại biên năm 2013. Tàu được đặt theo tên Chuẩn đô đốc Thomas B. Klakring, người từng được trao 3 Huân chương Chữ thập Hải quân của Mỹ khi chỉ huy một tàu ngầm trong Thế chiến II.

Hải quân Mỹ cho biết các cuộc diễn tập đánh chìm tàu được chuẩn bị và tiến hành tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về môi trường.

Một người phát ngôn của Hải quân Mỹ cho hay: “Công tác chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc diễn tập bao gồm làm sạch thân tàu nhằm loại bỏ các chất gây ô nhiễm và thiết bị cũ, qua đó bảo đảm tác động đến môi trường của cuộc diễn tập ở mức tối thiểu. Việc đánh chìm các tàu chiến cũ của hải quân, vốn được chuẩn bị đặc biệt để làm mục tiêu, là cách thiết thực để tiến hành các cuộc diễn tập quy mô lớn như vậy, giúp lực lượng vũ trang được huấn luyện ở cấp độ cần thiết".