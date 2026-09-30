Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng bà Touch Sopharath được bổ nhiệm làm Đại sứ Campuchia tại Việt Nam; tin tưởng Đại sứ Touch Sopharath sẽ có những đóng góp quan trọng thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt Nam - Campuchia trong các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharath.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp không ngừng được củng cố và phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá hợp tác quốc phòng Việt Nam - Campuchia ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực, nổi bật là: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; các cơ chế đối thoại, tham vấn, giao lưu; đào tạo, tập huấn; quản lý, bảo vệ biên giới; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực...

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Chính phủ, Bộ Quốc phòng Campuchia thời gian qua đã phối hợp, hỗ trợ hiệu quả việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Qua đó, góp phần thúc đẩy "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" do Chính phủ Việt Nam phát động; mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp đẩy nhanh tiến độ cũng như có hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực cung cấp thông tin trong bối cảnh thời gian ngày càng lùi xa, thông tin về hài cốt liệt sĩ ngày càng ít, thiếu chính xác.

Đại tướng Phan Văn Giang trao quà lưu niệm tặng Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharath.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn thời gian tới, Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất nhằm hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24-6-1967 / 24-6-2027), tập trung vào các chương trình nghệ thuật, trưng bày chuyên đề các hình ảnh, tư liệu, hiện vật đặc biệt về mối quan hệ giữa hai nước, hai Quân đội, các hội thảo khoa học nhằm trao đổi kinh nghiệm, làm rõ vai trò của quan hệ đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Campuchia...; tin tưởng các hoạt động trên sẽ lan tỏa sâu rộng về mối quan hệ giữa hai nước, hai Quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang, Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharath và các đại biểu tại cuộc tiếp.

Về phần mình, Đại sứ Touch Sopharath bày tỏ vinh dự và vui mừng được bổ nhiệm làm Đại sứ Campuchia tại Việt Nam; mong muốn nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của Bộ Quốc phòng Việt Nam trong nhiệm kỳ công tác. Nhấn mạnh hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng của mối quan hệ giữa hai nước, Đại sứ Touch Sopharath mong muốn thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục phát huy những kết quả tốt đẹp đã đạt được, vì hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng chung.

Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của Đại sứ quán Campuchia đối với mối quan hệ giữa hai nước nói chung, hợp tác quốc phòng song phương nói riêng thời gian qua; khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để Đại sứ Touch Sopharath hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước, hai Quân đội, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực và trên thế giới.