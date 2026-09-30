Đoàn ĐBQH khoá XVI tỉnh Tuyên Quang khảo sát phục vụ công tác chuẩn bị kỳ họp thứ hai tại xã Thông Nguyên

Đồng chí Lý Thị Lan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh, Trưởng đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc với xã Thông Nguyên.

Theo báo cáo của UBND xã Thông Nguyên, vốn đầu tư công Chương trình mục tiêu quốc gia của xã vốn năm 2025 chuyển nguồn sang năm 2026 trên 7.703 triệu đồng, đã giải ngân và hoàn trả ngân sách trên 4.876 triệu đồng, đạt 63,3%. Vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia tổng kế hoạch vốn giao năm 2026 gồm cả chuyển nguồn các năm trước sang là 2.672 triệu đồng; giải ngân lũy kế đến tháng 9 đạt trên 1.945 triệu đồng, đạt 72,8% dự toán; các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo, nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo đã được nghiệm thu, giải ngân kịp thời.

Lãnh đạo xã Thông Nguyên đề xuất, kiến nghị với Đoàn ĐBQH khoá XVI tỉnh Tuyên Quang.

Tại buổi khảo sát, các đại biểu trao đổi, làm rõ nhiều nội dung liên quan đến thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Lãnh đạo xã Thông Nguyên đề xuất với Đoàn ĐBQH một số nội dung như: Nghiên cứu, ban hành cơ chế đặc thù cho phép khai thác, tận dụng nguồn vật liệu xây dựng thông thường tại chỗ phục vụ trực tiếp các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia quy mô nhỏ ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đầu tư kiên cố hóa, trang thiết bị Trạm y tế; đầu tư hạ tầng du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp bản địa và bản sắc văn hóa các dân tộc; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức xã….

Dịp này, Agribank Chi nhánh Tuyên Quang và Đoàn ĐBQH khoá XVI tỉnh Tuyên Quang trao 50 triệu đồng hỗ trợ an sinh xã hội trên địa bàn xã Thông Nguyên.

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Lý Thị Lan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh biểu dương những kết quả mà xã Thông Nguyên đã đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, đề nghị xã Thông Nguyên tập trung khắc phục khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; điều phối việc lồng ghép mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực, địa bàn và đối tượng thụ hưởng giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia với các chương trình, dự án, chính sách khác trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật; xây dựng kế hoạch dự toán trong giai đoạn tiếp theo để không bị gián đoạn chương trình; linh hoạt tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong đảm bảo an ninh trật tự; quan tâm công tác giáo dục, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân…