An Giang: Kiên quyết xử lý vi phạm trong vận chuyển cát, sỏi và vật liệu xây dựng

Đại tá Nguyễn Văn Trường, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang cho biết, cùng với quá trình phát triển hạ tầng, nhu cầu sử dụng cát, sỏi, đá và vật liệu xây dựng trên địa bàn An Giang ngày càng lớn. Tuy nhiên, nếu hoạt động này không được kiểm soát chặt chẽ, những vi phạm về tải trọng, kích thước, điều kiện an toàn kỹ thuật hay khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái quy định có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với an toàn giao thông, kết cấu hạ tầng, môi trường và tài nguyên.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Trên tuyến đường bộ, các Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm tại các khu vực khai thác khoáng sản, mỏ đá, mỏ cát; trạm trộn bê tông; nhà máy sản xuất xi măng, gạch, thép; các công trình xây dựng, địa bàn tập trung nhiều dự án, công trình trọng điểm quốc gia và những nơi có nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng với số lượng lớn. Việc kiểm tra từ nơi phương tiện xuất phát được xác định là giải pháp quan trọng nhằm chủ động phòng ngừa vi phạm ngay từ đầu. Đối tượng trọng tâm là người điều khiển xe ô tô tải, máy kéo, rơ moóc, sơmi rơ moóc và chủ phương tiện.

Không chỉ xử lý người điều khiển, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang còn làm rõ trách nhiệm của chủ phương tiện đối với các hành vi vi phạm tương ứng; đồng thời kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải có vi phạm quy định về vận tải đường bộ.

Đại tá Nguyễn Văn Trường, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang.

"Mục tiêu của cao điểm không chỉ là phát hiện và xử lý vi phạm, mà quan trọng hơn là từng bước giảm nguy cơ vi phạm, nâng cao ý thức chấp hành và xây dựng hoạt động vận chuyển vật liệu an toàn, đúng quy định. Qua đó góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng, tài nguyên, môi trường và an toàn của cộng đồng. Khi lực lượng chức năng chủ động kiểm soát, doanh nghiệp và người dân tự giác chấp hành, mục tiêu xây dựng những tuyến giao thông an toàn sẽ được thực hiện từ chính trách nhiệm của mỗi người", Đại tá Nguyễn Văn Trường, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang bày tỏ.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên đường thủy.

Trên tuyến đường thủy, Cảnh sát đường thủy tập trung kiểm tra phương tiện, chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện và các tổ chức, cá nhân tham gia khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi. Các hành vi tự ý hoán cải phương tiện, lắp đặt thêm thiết bị bơm, hút cát, sỏi; chở hàng vượt quá vạch dấu mớn nước an toàn; vi phạm về hóa đơn, chứng từ và những trường hợp có dấu hiệu khai thác cát, sỏi trái phép sẽ được tập trung phát hiện, xử lý theo quy định.

"Trước khi giao xe cho tài xế, chúng tôi kiểm tra phương tiện, giấy tờ và nhắc nhở lái xe thực hiện đúng quy định, không chở quá tải, bảo đảm an toàn trong quá trình lưu thông. Việc chấp hành nghiêm quy định vừa bảo đảm an toàn giao thông, vừa giúp hoạt động vận tải ổn định, lâu dài”.

Anh Lê Văn Sơn, chủ phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Việc tự ý cải tạo phương tiện, lắp đặt thiết bị bơm hút hoặc khai thác, vận chuyển cát, sỏi không đúng quy định cũng có thể kéo theo những hệ lụy đối với tài nguyên, môi trường và trật tự an toàn giao thông. Vì vậy, bên cạnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cao điểm còn hướng đến mục tiêu quan trọng hơn là phòng ngừa từ sớm, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp, chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện.