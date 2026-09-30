Tháo gỡ nhiều vướng mắc về khám sức khỏe miễn phí toàn dân

Khám sức khoẻ miễn phí cho người dân ở Hà Nội. Ảnh: Tạ Tuân.

Sau thời gian triển khai khám sức khỏe toàn dân, các địa phương phản ánh nhiều khó khăn: Chưa rõ nội dung khám, thiếu nhân lực, cơ sở vật chất không đồng đều, cách tính số người đã được khám chưa thống nhất và dữ liệu giữa các hệ thống có nguy cơ trùng lặp.

Trước tình hình này, chiều 30/9, Bộ Y tế có hướng dẫn các tỉnh, thành phố tập trung xử lý những vấn đề phát sinh khi đưa chương trình vào thực tế. Nhiều giải pháp tận dụng kết quả y tế đã có, thay vì yêu cầu người dân khám lại.

Không phải ai cũng phải xét nghiệm, chụp chiếu

Một câu hỏi đặt ra là: Có phải tất cả người dân đều phải xét nghiệm, siêu âm, chụp chiếu theo một danh mục giống nhau?

Điều này được Bộ Y tế hướng dẫn: Với người từ đủ 6 tuổi trở lên, các nội dung cận lâm sàng thực hiện theo chỉ định chuyên môn của bác sĩ. Không phải tất cả trường hợp đều bắt buộc thực hiện cận lâm sàng.

Đặc biệt, người dân đã có kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh trong năm không phải làm lại nếu kết quả còn giá trị tham khảo. Bác sĩ có thể sử dụng kết quả đã có nếu truy cập được qua hệ thống BHYT, VNeID hoặc Sổ sức khỏe điện tử cá nhân.

Một vướng mắc khác là cách xác định một người đã hoàn thành khám sức khỏe hay chưa.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, việc khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí có thể được thực hiện thông qua nhiều hình thức, trong đó có khám bệnh nghề nghiệp, khám sức khỏe, khám sàng lọc, kiểm tra sức khỏe đầu năm học và khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Đáng chú ý, người dân trong năm đã ít nhất một lần khám bệnh, chữa bệnh bằng BHYT nhưng chưa khám theo các hình thức nêu trên cũng được tính vào số người được khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo quy định. Bộ Y tế sẽ tiếp tục hướng dẫn cách tổng hợp số liệu.

Điều này tránh việc người dân đã khám vẫn phải đi thêm một lần chỉ để được ghi nhận.

Bộ Y tế hướng dẫn tháo gỡ các vướng mắc trong khám sức khoẻ miễn phí. Ảnh: Tạ Tuân.

Gỡ nút thắt cho Trạm Y tế

Tuyến cơ sở quyết định chương trình có đến được từng người dân hay không, nhưng cũng là nơi thiếu bác sĩ, nhất là bác sĩ chuyên khoa.

Bộ Y tế cho biết Thông tư số 25/2026/TT-BYT không yêu cầu danh mục kỹ thuật cận lâm sàng cố định đối với khám sức khỏe định kỳ, mà thực hiện theo chỉ định của bác sĩ. Vì vậy, thiết bị y tế không còn là điều kiện bắt buộc để Trạm Y tế xã, phường công bố đủ điều kiện khám sức khỏe định kỳ.

Nếu thiếu bác sĩ mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt..., Sở Y tế có thể tăng cường bác sĩ về Trạm Y tế theo thời gian cố định. Nếu vẫn không đủ điều kiện, địa phương có thể chỉ đạo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn hỗ trợ chuyên môn hoặc tổ chức khám lưu động.

Bộ Y tế cho phép người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng, người nằm một chỗ được khám tại nhà hoặc tổ chức đoàn khám lưu động khi cần thiết.

Ở địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, địa phương có thể tổ chức khám lưu động tại Trạm Y tế, điểm trạm, thôn, bản... Đơn vị thực hiện vẫn phải bảo đảm điều kiện chuyên môn theo quy định.

Tiếp tục hoàn thiện sàng lọc và dữ liệu

Bên cạnh các nội dung được tháo gỡ, Bộ Y tế cho biết hướng dẫn về khám sàng lọc miễn phí vẫn đang được nghiên cứu, hoàn thiện.

Kết nối dữ liệu giữa khám BHYT, khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc cũng tiếp tục được chuẩn hóa để tránh trùng lặp. Bộ Y tế đã tập huấn trên toàn quốc về thu thập, cập nhật, kết nối dữ liệu và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.

Bộ Y tế đang tháo từng nút thắt theo hướng đó, để chính sách khi xuống cơ sở bớt vướng và người dân dễ tiếp cận hơn trong thực tế. Khi kết quả đã có được kế thừa, lần khám BHYT được tính, Trạm Y tế có thêm dư địa tổ chức khám và người nằm một chỗ được khám tại nhà, chương trình sẽ thực tế hơn, bớt thủ tục hơn.

Bởi điều quan trong của chương trình là ở việc người dân biết được tình trạng sức khỏe của mình, có hồ sơ sức khỏe được cập nhật và có cơ hội phát hiện sớm bệnh tật.