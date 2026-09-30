Đột phá chuyển đổi số, lấy dữ liệu làm nền tảng kiến tạo bình yên

Lãnh đạo các đơn vị Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an tham dự tọa đàm

Dự buổi tọa đàm có Đại tá Bùi Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu - Bộ Công an. Về phía đại biểu các đơn vị Cụm thi đua số 1 có: Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng - đơn vị Cụm phó; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cùng đông đảo lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị thuộc Công an 3 thành phố Hà Nội, Hải Phòng và TP. HCM.

Xác định "kiềng ba chân" chiến lược trong kỷ nguyên số

Khai mạc tọa đàm, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, đối với lực lượng Công an tại các đô thị đặc biệt, việc dựa vào phương thức quản lý thủ công truyền thống không còn phù hợp. Thực tiễn đòi hỏi lực lượng Công an phải tiên phong chuyển đổi mạnh mẽ mô hình quản trị sang môi trường số, làm mẫu cho toàn quốc học tập.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã định hướng rõ quan điểm vận hành theo nguyên tắc "kiềng ba chân": phát triển khoa học, công nghệ là nền tảng cốt lõi; chuyển đổi số toàn diện là phương thức hành động và khai thác hiệu quả Đề án 06/CP là hạt nhân đột phá.

Đồng thời, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền lưu ý toàn lực lượng phải luôn xác định nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân là điều kiện sống còn trong suốt quá trình triển khai.

Ngay sau phần khai mạc, các đại biểu cùng theo dõi phóng sự đề dẫn mang tên "Dữ liệu mở lối công nghệ số". Phóng sự đã khái quát sinh động cách 3 thành phố lớn giải bài toán biến dữ liệu rời rạc thành năng lực phục vụ Nhân dân: Hà Nội tập trung thay đổi phương thức quản trị, chỉ huy bằng công nghệ; Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực đưa hạ tầng dữ liệu và tiện ích số len lỏi vào đời sống cơ sở trong khi Hải Phòng biến dữ liệu thành năng lực phòng ngừa tội phạm và nguồn lực phát triển kinh tế vĩ mô.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP phát biểu khai mạc tọa đàm

Những sản phẩm công nghệ "thực chiến" từ 3 đô thị lớn

Trình bày tham luận tại tọa đàm, đại diện Công an 3 thành phố trong Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an đã mang đến bức tranh thực tiễn ấn tượng, minh chứng bằng những sản phẩm số đã được đưa vào ứng dụng thực tế.

Tại Công an TP Hà Nội, sự đột phá thể hiện rõ qua việc ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) vào bảo đảm an ninh trật tự và quản trị nội bộ. Đơn vị đã đưa vào vận hành gần 5.000 camera AI tại các nút giao thông, tuyến phố và đang ráo riết triển khai siêu dự án hệ thống hơn 21.000 camera AI nhằm xử lý 05 điểm nghẽn của Thủ đô. Các nền tảng tương tác như ứng dụng HaNoi Smart Police và Trợ lý ảo AI Tổng đài 1900.0113 đang từng bước tự động hóa việc tiếp nhận phản ánh, giải đáp thủ tục cho người dân 24/7.

Bên trong nội bộ, Công an Hà Nội đã triển khai Chatbot AI Kỹ thuật hình sự, giúp cán bộ giảm tới 75% thời gian tra cứu tài liệu nghiệp vụ. Về hạ tầng, thành phố đang khẩn trương xây dựng Trung tâm máy chủ quản lý tập trung và Trung tâm An ninh mạng quy mô 2.650 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Đặc biệt, Công an Thủ đô duy trì nguyên tắc lãnh đạo "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền", đồng thời phổ cập kỹ năng số cho 100% cán bộ chiến sĩ qua chương trình "Bình dân học vụ số".

Thành phố Hồ Chí Minh, với đặc thù siêu đô thị vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ tháng 7/2025 gồm 168 đơn vị hành chính cấp xã, lại chọn cách tiếp cận "lấy người dân làm trung tâm".

Công an TP. HCM đã cấp hơn 7,1 triệu tài khoản định danh điện tử, làm sạch trên 3,8 triệu hồ sơ đất đai và kết nối 31 cơ sở dữ liệu vào Kho dữ liệu dùng chung. Điểm sáng rực rỡ nhất được báo cáo tại tọa đàm là mô hình "Trạm Công dân số".

Từ 5 trạm thí điểm, đến nay TP. HCM đã nhân rộng lên 9 trạm và đang chuẩn bị lắp đặt tại các tuyến Metro. Thông qua hệ thống Kiosk, mỗi trạm cung cấp 201 thủ tục hành chính, kết nối y tế từ xa với 12 bệnh viện, phục vụ gần 14.000 lượt người dân với 100% nguồn vốn xã hội hóa từ các ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ mà không dùng ngân sách Nhà nước.

Đại diện CATP Hà Nội tham luận tại tọa đàm

Đại diện CATP HCM tham luận tại tọa đàm

Đại diện CATP Hải Phòng tham luận tại tọa đàm

Về phía Công an TP Hải Phòng, dữ liệu không chỉ nằm trên máy chủ mà đã trở thành tư liệu sản xuất và công cụ sắc bén. Đơn vị đã hoàn thành chuẩn hóa 1.388.246 thửa đất, rà soát 2 triệu thông tin sổ sức khỏe điện tử và tích hợp 54 nguồn dữ liệu chiến lược lên Trung tâm điều hành thông minh.

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Hải Phòng đã phát triển phần mềm AI hỗ trợ điều tra án mạng và lừa đảo; minh chứng là AI đã bóc tách, tổng hợp 13 triệu giao dịch của 2,2 triệu tài khoản ngân hàng chỉ trong 3 phút, thay vì tiêu tốn 65.000 giờ nếu làm thủ công. Ngoài ra, dữ liệu còn được khai thác để quản lý hơn 50.000 đối tượng trên phần mềm, đồng thời hỗ trợ rà soát, thu nhận mẫu ADN cho 92% thân nhân liệt sĩ trên địa bàn, mang đậm tính nhân văn sâu sắc. Đơn vị cũng đã triển khai phần mềm "Lắng nghe mạng xã hội" kết hợp AI để quét và phát hiện các dấu hiệu tội phạm trên môi trường mạng.

Phiên thảo luận trực tiếp tại tọa đàm mang đến nhiều kinh nghiệm quý, cách làm hay

Đại diện công an 3 thành phố đã đặt nhiều câu hỏi cho các đơn vị

Mổ xẻ "điểm nghẽn", kiến nghị giải pháp đồng bộ

Phần sôi nổi, thẳng thắn và mang tính thực chiến nhất của Tọa đàm với phiên thảo luận trực tiếp.

Đại diện Công an TP Hải Phòng đặt câu hỏi với Công an TP Hà Nội về việc ứng dụng HaNoi Smart Police và Trợ lý ảo AI 1900.0113.

Trả lời câu hỏi này, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đã áp dụng phương pháp khảo sát, đánh giá hành vi người dùng bằng cách cung cấp các tính năng phản ánh hiện trường, người dân đi đâu, làm gì, thấy những thông tin chướng tai gai mắt, vi phạm về giao thông, về trật tự đô thị, không hài lòng, người dân có thể cầm điện thoại vào Smart Police và rất nhanh thôi, chưa đến một phút là có thể gửi phản ánh.

Toàn bộ tin phản ánh của người dân đều được chuyển trực tiếp về trung tâm, tài khoản của công an cấp xã một cách tự động, phân luồng. Ngoài ra còn có tính năng SOS, cảnh báo những vụ việc khẩn cấp. Người dân gọi điện đến hệ thống báo cháy hoặc số điện thoại khẩn cấp, có thể tự động gửi thông tin vị trí về cho cơ quan chức năng.

Đối với bài toán duy trì chi phí điện, internet (từ 5 - 7 triệu đồng/ tháng/ trạm) cho các "Trạm Công dân số", CATP HCM chia sẻ kinh nghiệm đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành một kế hoạch để triển khai nhân rộng trên toàn thành phố. Kế hoạch này cũng đưa một ý là kinh phí để duy trì hoạt động của cái trạm công dân số tại phường, xã nào thì do phường xã đó phải bố trí từ kinh phí thường xuyên của xã, phường.

CATP HCM đã tổ chức một buổi lễ ký kết phối hợp và đồng hành với công ty cổ phần tập đoàn công nghệ GoTrust, ngân hàng VIB, Mastercard, Sở Y tế. Việc vận hành bảo vệ cái trạm công dân số tại các khu dân cư, thì giao cho PC06 là đơn vị chủ trì. Tuy nhiên thì có tổ công nghệ cộng đồng đặc biệt là huy động và tận dụng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để có thể là hỗ trợ đồng hành, hướng dẫn người dân thực hiện các tiện ích tại trạm công dân số.

Công an TP Hải Phòng cũng giải đáp cặn kẽ thắc mắc của Hà Nội về bí quyết xử lý, làm sạch các dữ liệu đất đai có lịch sử biến động phức tạp: Có sự phân cấp phân quyền rõ ràng, với những cái dữ liệu thô của Sở, Ngành Công nghiệp chuyển về Công an Thành phố, sẽ đối soát tổng thể. Nếu đối soát mà không được thì sẽ chuyển xuống cấp cơ sở. Để rút gọn thời gian, đã tham mưu cho Ban Giám đốc làm công văn gửi cho 114 xã, phường để phân loại và xác minh. Trực tiếp xác minh ở địa bàn, qua đó nâng cao nhất cái số lượng mà chủ sở hữu đất có thông tin.

Sau gần 3 giờ làm việc nghiêm túc, trí tuệ và hiệu quả, tọa đàm đã thành công với nhiều kinh nghiệm thiết thực.

Bằng tinh thần đoàn kết, chủ động và sáng tạo, lực lượng Công an 3 thành phố lớn đang vững bước tiên phong, biến khoa học công nghệ và dữ liệu số thành "chìa khóa vàng" bảo vệ an ninh quốc gia và phục vụ kiến tạo phát triển trong kỷ nguyên mới.

Hành động quyết liệt từ những bài học thực tiễn

Sau gần 3 giờ làm việc nghiêm túc, trí tuệ và hiệu quả, tọa đàm đã thành công với nhiều kinh nghiệm thiết thực.

Kết luận tọa đàm, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền đánh giá cao chất lượng các tham luận và những ý kiến thảo luận sắc bén, bám sát "kiềng ba chân" chiến lược. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh, các đơn vị đã cùng mổ xẻ những rào cản lớn nhất hiện nay về hạ tầng công nghệ dùng chung, tính liên thông dữ liệu liên ngành và bài toán nhân lực tại các đô thị đặc thù.

Nhằm biến kinh nghiệm thành hành động, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu ngay sau hội nghị, các đơn vị phải khẩn trương quán triệt nội dung tọa đàm đến cấp ủy, lãnh đạo và Công an cấp cơ sở; lập tức xây dựng kế hoạch hành động nhằm khắc phục các điểm nghẽn đã được nhận diện.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội đề nghị 3 đơn vị duy trì thường xuyên cơ chế trao đổi, biến Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an thành "cánh chim đầu đàn" lan tỏa kinh nghiệm chuyển đổi số cho toàn lực lượng. Đồng thời, các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ các dự án AI, trung tâm thông tin chỉ huy và nền tảng dân cư, lấy sự hài lòng của Nhân dân cùng sự bình yên của xã hội làm thước đo cao nhất.

Buổi tọa đàm khép lại mở ra một chu kỳ hành động mới quyết liệt hơn. Bằng tinh thần đoàn kết, chủ động và sáng tạo, lực lượng Công an 3 thành phố lớn đang vững bước tiên phong, biến khoa học công nghệ và dữ liệu số thành "chìa khóa vàng" bảo vệ an ninh quốc gia và phục vụ kiến tạo phát triển trong kỷ nguyên mới.