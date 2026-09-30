Xã Bình Hàng Trung: Kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực

Đến dự hội nghị có đồng chí Đinh Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 9 tháng qua, tình hình kinh tế - xã hội địa phương tiếp tục chuyển biến tích cực. Diện tích lúa xuống giống đạt 11.489/11.445 ha (100,38% kế hoạch); rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày đạt 140,7% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 203,5 tỷ đồng (105% dự toán). Công tác xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, chuyển đổi số, an sinh xã hội và chăm lo gia đình chính sách được quan tâm thực hiện tốt.

Hội nghị dành nhiều thời gian thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh chuyển đổi số, kích hoạt tài khoản VNeID, tích hợp Sổ sức khỏe điện tử, thẻ BHYT; nâng cao chất lượng xây dựng Đảng; thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, mã số vùng trồng, sản phẩm OCOP; an sinh xã hội, xuất khẩu lao động... Đồng thời, triển khai các công trình Tết Quân - Dân năm 2027, bảo đảm quốc phòng - an ninh và phòng, chống thiên tai.

Đồng chí Đinh Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Văn Dũng ghi nhận những nỗ lực, kết quả đạt được của Đảng bộ xã, nhất là công tác kiện toàn trường học, ấp; xây dựng Đảng; an sinh xã hội và giữ vững an ninh trật tự.

Đồng chí đề nghị địa phương rà soát các chỉ tiêu năm 2026 và cả nhiệm kỳ để đề ra giải pháp sát tình hình, đảm bảo thực hiện đạt kết quả cao; tiếp tục triển khai các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, số hóa hồ sơ đảng viên, tuyển quân năm 2027 và hoàn thiện hồ sơ công nhận xã An toàn khu. Về nông thôn mới, cần chú trọng các tiêu chí, hồ sơ minh chứng; MTTQ xã đẩy mạnh vận động an sinh xã hội, xây dựng nhà Đại đoàn kết...