Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri các xã, phường khu vực phía Bắc tỉnh Lào Cai

Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội: đồng chí Hà Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Thành Trung - đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; đồng chí Sí Thị Mai Anh, giáo viên Trường PTDT nội trú THCS - THPT Sa Pa.

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị tiếp xúc cử tri có đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Lý Bình Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương.

Các đại biểu Quốc hội tại hội nghị tiếp xúc cử tri với cụm xã, phường khu vực phía Bắc.

Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức theo hình thức trực tiếp với 6 xã: Văn Bàn, Võ Lao, Nậm Chày, Dương Quỳ, Khánh Yên, Chiềng Ken và kết hợp trực tuyến với 42 điểm cầu tại các xã, phường khu vực phía Bắc của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin tới cử tri khái quát tình hình kinh tế - xã hội của cả nước, của tỉnh Lào Cai; kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai thời gian qua và những nội dung trọng tâm của kỳ họp Quốc hội.

Đồng chí Hà Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai.

Kinh tế - xã hội cả nước tiếp tục duy trì ổn định, nhiều ngành, lĩnh vực có chuyển biến tích cực; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm. Đối với tỉnh Lào Cai, kinh tế - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến; nông, lâm nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch được chú trọng phát triển; cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Về hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thời gian qua, Đoàn tập trung thực hiện các nhiệm vụ lập pháp, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và theo dõi việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Trong công tác lập pháp, Đoàn tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, địa phương và chuyên gia đối với các dự án luật; tổng hợp, báo cáo các cơ quan của Quốc hội, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Tại hội nghị, cử tri nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách; các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai, giáo dục, đầu tư cơ sở hạ tầng; phát triển sản xuất; phòng, chống thiên tai và bảo đảm an sinh xã hội. Cử tri đề nghị quan tâm tháo gỡ khó khăn trong thực hiện thủ tục đất đai; tăng cường nguồn lực đầu tư giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt và khắc phục hậu quả thiên tai...

Cử tri nêu ý kiến.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, cử tri đề nghị quan tâm quản lý, kiểm soát chất lượng giống cây trồng, vật nuôi; có chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu, liên kết chuỗi giá trị và đầu tư hạ tầng gắn với sinh kế. Cử tri cũng đề xuất điều chỉnh cơ chế phân bổ nguồn lực theo hướng phù hợp hơn với điều kiện địa hình, dân cư và mức độ khó khăn của từng địa bàn.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trả lời một số kiến nghị cử tri nêu theo thẩm quyền.

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trực tiếp trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh, đặc biệt là liên quan đến: lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn; phòng chống thiên tai; chế độ, chính sách...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Việt Hùng - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận các ý kiến, kiến nghị tâm huyết, sát thực tế của cử tri; đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh và địa phương tiếp tục rà soát, giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền, nhất là các nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, đồng chí Trịnh Việt Hùng - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Bộ đang hoàn thiện các quy định, hướng dẫn về sản xuất, trao đổi và sử dụng giống cây trồng, vật nuôi. Đồng chí nhấn mạnh, việc quản lý chặt chẽ nguồn giống nông nghiệp là cần thiết, nhằm bảo đảm chất lượng sản xuất, hạn chế rủi ro đối với vùng trồng, vùng nuôi và bảo vệ nguồn gen, hệ sinh thái. Bên cạnh đó, đồng chí làm rõ một số nội dung cử tri kiến nghị liên quan đến vấn đề đất đai, tài nguyên và kiến nghị tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả một số dự án công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai trên địa bàn.

Đối với Lào Cai, đồng chí Trịnh Việt Hùng đề cập đến việc quy hoạch, phát triển mạng lưới hạ tầng giao thông, đặc biệt là tuyến đường sắt Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, cho rằng đây là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh và khu vực trung du, miền núi phía Bắc. Đồng chí đề nghị tỉnh Lào Cai quyết tâm triển khai thực hiện dự án; đồng thời mong muốn người dân đồng thuận, ủng hộ để dự án sớm hoàn thành, góp phần thúc đẩy giao thương, du lịch, tăng cường kết nối với các địa phương và quốc tế.

Đồng chí mong muốn cử tri tiếp tục quan tâm, theo dõi và đóng góp ý kiến đối với những chính sách tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân. Những phản ánh từ thực tiễn sẽ là cơ sở để các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện. Chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; chủ động rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu ý kiến cử tri nêu.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có ý kiến góp ý đối với tỉnh Lào Cai trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới. Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Giàng Thị Dung tiếp thu ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tiễn của cử tri. Các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị sẽ được tổng hợp và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.