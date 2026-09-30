Cảnh sát giao thông mở đường giờ cao điểm, đưa người bị tai nạn lao động đi cấp cứu

Cụ thể, Đại úy Giáp Thanh Tùng và Đại úy Nguyễn Ngọc Sơn (cán bộ Đội CSGT số 5) được phân công làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông tại nút giao Thạch Bàn - Cổ Linh vào giờ cao điểm sáng thì bất ngờ có một chiếc taxi BKS 19H-073.XX di chuyển lại gần.

CSGT mở đường cho xe chở người bị tai nạn lao động đến bệnh viện.

Tài xế là anh Ngô Văn Thành với tâm trạng lo lắng thông báo trên xe đang chở hai người dân là anh N.V.P. (SN 1991) và anh L.V.H. (SN 1998) bị tai nạn lao động với thương tích nặng cần đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cấp cứu. Trong đó, anh L.V.H. bị thương nặng, gãy cả tay và chân.

Nhận thấy tình trạng của các nạn nhân cần được cấp cứu khẩn cấp, hai cán bộ CSGT đã báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị và sử dụng xe mô tô chuyên dụng để mở đường, hỗ trợ xe ô tô đưa các nạn nhân di chuyển qua khu vực đông phương tiện, hướng về Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Các bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cấp cứu.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của tổ công tác và lực lượng CSGT trên tuyến, xe chở các nạn nhân được tạo điều kiện thuận lợi để nhanh chóng đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị.

Sau khi được lực lượng CSGT hỗ trợ đưa người bị nạn đến bệnh viện, nam tài xế taxi bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự nhanh chóng và tận tình của các cán bộ CSGT.

Anh Thành cho biết, trong lúc tình huống cấp bách, điều anh lo nhất là xe chở người bị nạn không thể di chuyển nhanh qua khu vực đông phương tiện. Sự hỗ trợ kịp thời của các cán bộ CSGT đã giúp chiếc xe nhanh chóng vượt qua đoạn đường đông, đưa các nạn nhân đến bệnh viện để được cấp cứu.

Việc hỗ trợ người dân trong những tình huống khẩn cấp tiếp tục được lực lượng CSGT lan tỏa, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, tận tình hỗ trợ nhân dân, vì nhân dân phục vụ.