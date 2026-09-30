TP.HCM tăng cường phạt nguội đối với xe mô tô, xe gắn máy

Camera ghi hình vi phạm

Trong tiến trình xây dựng đô thị thông minh, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông không chỉ phụ thuộc vào hạ tầng mà còn gắn với hiệu quả quản lý và ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Bên cạnh tuần tra, kiểm soát trực tiếp, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.HCM đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ để phát hiện, xử lý vi phạm qua hình ảnh (phạt nguội), nhất là đối với xe mô tô, xe gắn máy.

Đây là nhóm phương tiện phổ biến, đồng thời thường phát sinh các hành vi vi phạm. Việc tăng cường giám sát bằng công nghệ góp phần hạn chế tình trạng chỉ chấp hành quy định khi có CSGT làm nhiệm vụ trực tiếp.

CSGT TP.HCM siết phạt nguội xe máy.

Thông qua camera cố định và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các hành vi như không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, đi trên vỉa hè, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm... được ghi nhận bằng hình ảnh.

Dữ liệu giúp xác định hành vi, thời gian, địa điểm và biển số phương tiện, làm căn cứ để lực lượng chức năng xác minh, lập hồ sơ và xử lý theo quy định.

Qua đó, việc giám sát không còn chỉ diễn ra tại thời điểm CSGT trực tiếp có mặt, mà được mở rộng thông qua hệ thống công nghệ.

VNeTraffic hỗ trợ xử lý

Công tác phạt nguội xe mô tô, xe gắn máy được triển khai gắn với chuyển đổi số và Đề án 06 của Chính phủ.

Việc định danh biển số và kết nối dữ liệu hỗ trợ xác minh phương tiện, chủ phương tiện, kể cả trường hợp xe đã qua nhiều lần mua bán nhưng chưa sang tên.

Sau khi phát hiện vi phạm qua camera hoặc thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, thông tin được xác minh trước khi xử lý. Người vi phạm có thể nhận thông báo qua VNeTraffic hoặc được thông báo sau khi hoàn tất xác minh.

Người dân có thể tra cứu, xác nhận lỗi bằng mã QR hoặc trên VNeTraffic. Khi đến đơn vị CSGT có thẩm quyền, hồ sơ được đối chiếu và người vi phạm được trực tiếp xem hình ảnh vi phạm.

Trường hợp cư trú tại địa phương khác, kết quả xác minh có thể được chuyển đến cơ quan công an nơi cư trú để phối hợp giải quyết.

Sau khi xác định vi phạm, đơn vị CSGT ra quyết định xử phạt. Người vi phạm thực hiện nghĩa vụ nộp phạt theo quy định, có thể qua cổng dịch vụ công hoặc tại Kho bạc; thông tin xử lý được cập nhật sau khi hoàn thành nghĩa vụ.

Quy trình điện tử giúp người dân thuận lợi hơn trong tiếp nhận thông tin, tra cứu và thực hiện nghĩa vụ, đồng thời tăng tính minh bạch trong xử lý.

CSGT TP.HCM đang tăng cường phạt nguội đối với xe mô tô, xe gắn máy, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông.

Cùng với đó, mức phạt tiền và các hình thức xử phạt bổ sung như trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định góp phần nâng cao tính răn đe.

Để bảo đảm hiệu quả phạt nguội, cán bộ, chiến sĩ phải phân loại, đối chiếu, xác minh khối lượng lớn dữ liệu hình ảnh, bảo đảm việc xử lý chính xác, khách quan và đúng quy định pháp luật.

CSGT khuyến cáo người dân khi mua bán, cho, tặng xe cần nhanh chóng hoàn tất thủ tục sang tên.

Việc này giúp xác định đúng chủ phương tiện, bảo đảm quyền lợi của người sở hữu thực tế và hạn chế phát sinh thông báo phạt nguội đối với xe đã chuyển giao.

Việc đưa công nghệ vào giám sát, xử lý vi phạm đang tạo thêm công cụ để CSGT nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời thúc đẩy người dân chủ động chấp hành pháp luật giao thông, góp phần xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại và an toàn.