Bàn giao tổ chức đảng và đảng viên từ Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh về trực thuộc Đảng bộ HĐND tỉnh và Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh

Đại diện Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Đảng ủy HĐND; Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh ký, bàn giao biên bản chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Hoàng Nguyên Dự nhấn mạnh: Việc bàn giao các tổ chức đảng, đảng viên về trực thuộc Đảng bộ HĐND tỉnh và Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh nhằm cụ thể hóa các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về việc thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh và Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh. Hội nghị bàn giao diễn ra trong bối cảnh cả nước tiếp tục triển khai mạnh mẽ chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức đảng phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Hoàng Nguyên Dự phát biểu tại hội nghị.

Đây không chỉ đơn thuần là việc chuyển giao danh sách, hồ sơ hay thực hiện các thủ tục về tổ chức đảng, mà thực chất là chuyển giao trách nhiệm lãnh đạo, quản lý và tổ chức sinh hoạt đảng đối với các tổ chức đảng, đảng viên từ Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh về hai đảng bộ mới được thành lập.

Sau bàn giao, các tổ chức đảng và toàn thể đảng viên được chuyển giao sẽ tiếp tục hoạt động trong mô hình tổ chức mới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy mới; qua đó bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng được liên tục, thống nhất, không bị gián đoạn; đồng thời tạo điều kiện để các tổ chức đảng phát huy tốt hơn vai trò của mình gắn với chức năng, nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức đảng.

Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên trong thời gian sinh hoạt, hoạt động tại Đảng bộ; đồng thời tin tưởng rằng, dù ở mô hình tổ chức nào, các tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên vẫn tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị. Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh mong muốn tiếp tục duy trì sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Đảng bộ HĐND tỉnh và Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh; nhất là các nội dung có liên quan đến công tác xây dựng Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chung sức xây dựng tỉnh Ninh Bình ngày thêm phát triển.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã tiến hành bàn giao danh sách 83 đảng viên về trực thuộc Đảng bộ HĐND tỉnh; bàn giao danh sách 9 tổ chức đảng với 352 đảng viên về Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh.