Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500m³ đất, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Quy tập thêm 10 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn để phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ.

Kết quả, trong ngày 30/9, tại Khu B, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập được 10 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ di vật kèm theo.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 30/9/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 682 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 301 bộ có di vật.

Đến này, các lực lượng đã quy tập 682 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trong tổng số này, 649 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể. Các vị trí mộ tập thể gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được các lực lượng triển khai, với phạm vi tìm kiếm được mở rộng tại Khu B.