Thay đổi biển báo các xã biên giới

Họp về việc thay thế biển báo do điều chỉnh địa giới hành chính các xã biên giới.

Theo đó, ngày 22/5/2026 UBND tỉnh ban hành định số 1216/QĐ-UBND về việc thu hồi, tháo dỡ 23 biển báo khu vực biên giới và 33 biển báo Nội quy khu vực biên giới; sửa chữa 10 biển báo khu vực biên giới; cắm mới 79 biển báo, gồm: 36 biển báo khu vực biên giới và 43 biển báo nhắc lại khu vực biên giới. Giao Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì thực hiện, lập dự toán gửi Sở Tài chính rà soát, tham mưu UBND tỉnh bố trí từ ngân sách tỉnh.

Lãnh đạo Sở Tài Chính phát biểu tại cuộc họp.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị liên quan đã phối hợp triển khai các nhiệm vụ được giao, tuy nhiên hiện nay hồ sơ hiện chưa đủ căn cứ để Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh giao bổ sung kinh phí.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Ngọc Hậu yêu cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tiếp tục rà soát các biển báo, số lượng biển, vị trí cắm biển báo, báo cáo cấp có thẩm quyền. Hoàn thiện hồ sơ về chủ trương đầu tư, đăng ký làm việc với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan triển khai thực hiện dự án. Các sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hoàn thiện các thủ tục liên quan để thực hiện việc thay thế biển báo do điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã biên giới trên địa bàn tỉnh.