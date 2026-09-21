Phường Hai Bà Trưng: Tổng thu ngân sách 9 tháng ước đạt 112,4%

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TA

9 tháng năm 2026, Đảng bộ phường Hai Bà Trưng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, Đảng ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện phương châm “6 rõ, 3 thật”, gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Trong 9 tháng, trên 4 trục Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ, toàn hệ thống chính trị đã triển khai 09 kế hoạch với 1.282 nhiệm vụ, không có nhiệm vụ chậm tiến độ.

Trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, đến nay, các chỉ tiêu đều cơ bản đảm bảo tiến độ, đạt theo kế hoạch đề ra. Tổng số thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 9 tháng năm 2026 đạt 112,4%, vượt so với dự toán được giao. Giá trị giải ngân vốn đầu tư đạt 80,54%. Đến hết quý III-2026 dự kiến giải ngân đạt 304.908 triệu đồng, đạt 91,66% Kế hoạch thành phố giao đầu năm và bổ sung trong năm.

Phường đẩy nhanh giải phóng mặt bằng (GPMB), hoàn thành GPMB một số dự án trọng điểm của thành phố và phường: Dự án Cầu Trần Hưng Đạo; Dự án mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia, Dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị kiến trúc, nghệ thuật, thắng cảnh hồ Thiền Quang và di tích chùa Quang Hoa cùng các di tích. Qua đó, tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng, tạo động lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư, giải ngân.

Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tiếp tục duy trì ổn định, các hoạt động thương mại, dịch vụ, hộ kinh doanh, doanh nghiệp phục hồi và tăng trưởng tích cực. Tổng số hộ kinh doanh luỹ kế trên địa bàn tính đến nay là 6.236 hộ (Tăng 1430 hộ so với đầu năm).

Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, giải quyết thủ tục hành chính có chuyển biến rõ nét. Hoàn thành sắp xếp, kiện toàn tổ chức, giảm từ 60 xuống 25 tổ dân phố; tổ chức lại hệ thống trường công lập từ 24 xuống 12 trường, góp phần tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý, hoạt động. Tập trung hoàn thành tỷ lệ cao Chiến dịch 45 ngày làm sạch dữ liệu đất đai, 100 ngày chuyển đổi số.

Tại Hội nghị, UBND phường trình Tờ trình về việc thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn. Theo đó, tổ chức lại 3 phòng chuyên môn của UBND phường thành 5 phòng chuyên môn gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Văn hóa - Xã hội; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường. Theo Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng Nguyễn Mạnh Hùng, việc hình thành các phòng chuyên môn theo nhóm lĩnh vực tương đối đồng nhất sẽ đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản trị đô thị và giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn và các quy định hiện hành.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hai Bà Trưng Chu Hồng Minh yêu cầu cần phát huy tốt hơn nữa, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; Tăng cường công tác quản lý đô thị; quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Tiếp tục tháo gỡ 5 điểm nghẽn, tập trung rà soát, chủ động sớm các vấn đề phát sinh; Duy trì công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn.

Về tổ chức lại các phòng chuyên môn, đồng chí Chu Hồng Minh nhấn mạnh, phải thực hiện theo hướng liên tục, không làm gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính. Việc tổ chức lại, không đơn thuần là thay đổi tên gọi hay sắp xếp lại đầu mối, mà phải bảo đảm phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, tăng tính chuyên môn hóa, không chồng chéo, đồng thời bảo đảm sau sắp xếp bộ máy phải vận hành tốt hơn, nhanh hơn, rõ trách nhiệm hơn. Quá trình thực hiện phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định; bố trí cán bộ theo yêu cầu vị trí việc làm, năng lực và sở trường, tạo sự đồng thuận trong nội bộ.