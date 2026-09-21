Than Mạo Khê - TKV được đầu tư mở rộng công suất lên 1,6 triệu tấn/năm

Tại Trung tâm Điều hành sản xuất tại Quảng Ninh, Phó Tổng giám đốc TKV Nguyễn Văn Tuân vừa làm việc với Công ty Than Mạo Khê - TKV để rà soát, thống nhất phương án khai thác duy trì dự án đầu tư mở rộng sản xuất công suất 1,6 triệu tấn/năm. Cùng dự có Ban Than, Ban Kỹ thuật Công nghệ Mỏ và Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và Công nghiệp - Vinacomin.

Phó Tổng giám đốc TKV Nguyễn Văn Tuân yêu cầu rà soát, xây dựng phương án khai thác hiệu quả tài nguyên, không chỉ đến 2030 mà đến hết trữ lượng mỏ Than Mạo Khê. Ảnh: TKV

Theo Công ty Than Mạo Khê - TKV, giấy phép khai thác được gia hạn, điều chỉnh ngày 20/12/2022. Trữ lượng công nghiệp được cấp phép khai thác dự kiến đến ngày 31/12/2026 còn 89.800 tấn và sẽ được khai thác hết trong tháng 2/2027.

Để hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh trữ lượng trong giấy phép khai thác, Công ty phối hợp với Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và Công nghiệp - Vinacomin lập phương án khai thác duy trì dự án đầu tư mở rộng sản xuất công suất 1,6 triệu tấn/năm.

Theo phương án, hoạt động khai thác tập trung tại khu vực Đông Bắc, gồm các vỉa 10, 9b, 9V và 8. Tổng trữ lượng địa chất huy động trên 2,9 triệu tấn, sản lượng than nguyên khai dự kiến 3,045 triệu tấn trong giai đoạn từ năm 2027 đến hết năm 2030.

Cụ thể, năm 2027 dự kiến thực hiện 2.000m lò đá, sản lượng khai thác 900.000 tấn; năm 2028 thực hiện 900m lò, sản lượng 800.000 tấn; năm 2029 thực hiện 680m lò, sản lượng 800.000 tấn; năm 2030 thực hiện 305m lò, sản lượng 554.050 tấn.

Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch sản lượng giai đoạn 2027-2030 được đánh giá gặp nhiều khó khăn do Công ty đồng thời triển khai 2 dự án, cùng với những vướng mắc về tuyển dụng lao động, vận tải, đi lại và thông gió.

TKV đang rà soát, hoàn thiện phương án khai thác duy trì dự án đầu tư mở rộng sản xuất Công ty Than Mạo Khê - TKV, với công suất 1,6 triệu tấn/năm giai đoạn 2027-2030.

Tại buổi làm việc, Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và Công nghiệp - Vinacomin, Ban Than và Ban Kỹ thuật Công nghệ Mỏ đã phân tích ưu, nhược điểm của các phương án để thống nhất phương án phù hợp.

Phó Tổng giám đốc TKV Nguyễn Văn Tuân yêu cầu các đơn vị rà soát, xây dựng phương án khai thác hiệu quả tài nguyên, không chỉ đến năm 2030 mà đến hết trữ lượng mỏ; xây dựng kế hoạch hằng năm trên cơ sở kế hoạch 5 năm và bố trí sản lượng phù hợp năng lực.

Đồng thời, TKV yêu cầu xây dựng các giải pháp về kỹ thuật, nhân lực, vận chuyển, đi lại, thông gió; hoàn thiện hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép khai thác và phương án đầu tư. Phương án được yêu cầu hoàn thiện ngày 19/9/2026 để báo cáo Tập đoàn xem xét, phê duyệt.