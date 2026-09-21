EVN yêu cầu ưu tiên nguồn lực cho các dự án cung ứng điện năm 2027

Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc. Lê Minh/Vnanet.vn/Bnews.vn

Tại buổi làm việc, lãnh đạo EVN yêu cầu EVNNPT rà soát các công trình trọng điểm, đánh giá thực chất kế hoạch đầu tư năm 2026 và ưu tiên nguồn lực cho các dự án phục vụ cung ứng điện năm 2027.

Trước mắt, EVNNPT cần phối hợp với Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) rà soát danh mục các công trình trọng điểm, cấp bách; xác định rõ dự án cần ưu tiên nguồn lực, dự án chưa thể hoàn thành theo kế hoạch và nguyên nhân cụ thể để báo cáo EVN, Bộ Công Thương. Trọng tâm là các công trình phục vụ nhập khẩu điện, giải tỏa nguồn tại Tây Bắc, miền Trung và tăng cường khả năng vận hành an toàn hệ thống trong năm 2027.

Đối với kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026, Tổng Giám đốc EVN yêu cầu EVNNPT đánh giá thực chất khả năng hoàn thành do khối lượng thực hiện và giải ngân trong 9 tháng còn thấp so với mục tiêu cả năm. Từng dự án phải được rà soát về khối lượng, tiến độ thi công, khả năng giải ngân và thời điểm đóng điện, bảo đảm số liệu dự kiến phù hợp với tình hình thực tế. EVN sẽ xem xét các phương án trên cơ sở đề xuất của EVNNPT, đồng thời phối hợp báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Bên cạnh đó, lãnh đạo EVN yêu cầu EVNNPT cần xác định cụ thể khả năng thực hiện dự án của từng ban quản lý, số lượng dự án có thể triển khai đồng thời và nhu cầu nhân sự theo từng nhóm công việc. Tổng công ty cần chủ động điều chuyển, phân công lại lực lượng; tăng cường phối hợp giữa các ban quản lý dự án và bốn công ty truyền tải điện.

Tổng Giám đốc EVN cũng yêu cầu EVNNPT tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hoàn thiện hệ thống dữ liệu và nâng cao khả năng giám sát trực tuyến để kịp thời nhận diện bất thường. Đặc biệt, Tổng công ty cần rà soát vật tư, thiết bị dự phòng chiến lược và các giải pháp kiểm soát điện áp, đáp ứng yêu cầu vận hành khi tỷ trọng nguồn năng lượng tái tạo ngày càng tăng.

Cũng tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh đề nghị EVNNPT rà soát toàn diện công tác đầu tư, xác định rõ trách nhiệm và tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm phục vụ cung ứng điện từ năm 2027.

Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương đề nghị ưu tiên các công trình giải tỏa thủy điện Tây Bắc, nhập khẩu điện từ Trung Quốc và tăng cường năng lực lưới điện miền Bắc trước mùa khô năm 2027. Đối với các công trình đấu nối nhập khẩu điện, EVNNPT cần thường xuyên cập nhật tiến độ phía đối tác để bảo đảm triển khai đồng bộ.

Báo cáo tại buổi làm việc, Quyền Tổng giám đốc EVNNPT Hoàng Xuân Khôi cho biết, đến ngày 16/9/2026, Tổng công ty quản lý 33.833 km đường dây, gồm 12.379 km đường dây 500kV và 21.454 km đường dây 220kV; 223 trạm biến áp với tổng dung lượng 153.245 MVA.

Trong 8 tháng năm 2026, sản lượng điện truyền tải của EVNNPT đạt 190,146 tỷ kWh, tăng 10,87% so với cùng kỳ năm trước và bằng 68,77% kế hoạch năm. Tỷ lệ điện dùng để truyền tải ở mức 2,44%, giảm 0,15 điểm phần trăm so với cùng kỳ nhưng cao hơn 0,04 điểm phần trăm so với kế hoạch EVN giao. Các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện đều thực hiện tốt hơn kế hoạch.

Lưới điện 500kV cơ bản vận hành ổn định, không có đường dây quá tải. Áp lực chủ yếu tập trung trên lưới điện 220kV miền Bắc, với 28 đường dây và 50 máy biến áp mang tải trên 90% định mức; trong đó có 12 đường dây và 22 máy biến áp quá tải.

Trong cao điểm nắng nóng, công suất truyền tải trên các cung đoạn 500kV từ miền Trung ra miền Bắc có thời điểm đạt 4.624 MW, tương đương 92,5% giới hạn truyền tải theo tính toán của NSMO.

Cũng theo báo cáo của lãnh đạo EVNNPT ước thực hiện 9 tháng, khối lượng đầu tư thuần của Tổng công ty đạt 10.863 tỷ đồng, bằng 54% kế hoạch; giải ngân đạt 9.127 tỷ đồng, bằng 45,3%. Đến ngày 17/9, EVNNPT đã khởi công 19 dự án và đóng điện 22 dự án. Tổng công ty dự kiến cả năm thực hiện khối lượng đầu tư khoảng 29.830 tỷ đồng, giải ngân khoảng 29.139 tỷ đồng; phấn đấu khởi công 45 dự án và đóng điện 51 dự án.

Trong số các dự án đã khởi công có Trạm biến áp 500kV Quỳnh Lưu và đường dây đấu nối; Trạm biến áp 500kV Tây Ninh 1 và đường dây đấu nối; nâng khả năng tải đường dây 220kV Dốc Sỏi – Dung Quất. Các dự án đã hoàn thành gồm nâng công suất Trạm biến áp 500kV Phố Nối; nâng công suất Trạm biến áp 500kV Hòa Bình; đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 – Trạm biến áp 500kV Long Thành và Trạm biến áp 220kV Khu công nghiệp Nhơn Trạch.

EVNNPT đang theo dõi 95 dự án, cụm dự án trọng điểm, cấp bách, gồm 54 dự án tại miền Bắc, 13 dự án tại miền Trung và 28 dự án tại miền Nam. Các điểm nghẽn chủ yếu liên quan đến giải phóng mặt bằng; thủ tục đất đai, đất rừng; lựa chọn nhà thầu; tiến độ cung cấp thiết bị; năng lực nhà thầu và việc phối hợp cắt điện, đấu nối, nghiệm thu.