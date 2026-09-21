Điện Biên khai quật, cất bốc 10 ngôi mộ liệt sĩ

Lực lượng chức năng thực hiện di chuyển hài cốt liệt sĩ.

Ngày 21/9, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức khai quật, cất bốc các phần mộ liệt sĩ tại khu vực tổ dân phố Độc Lập và tổ dân phố Him Lam, phường Điện Biên Phủ.

Hoạt động khai quật được triển khai sau quá trình khảo sát, xác minh thông tin về khu vực nghi có mộ liệt sĩ tại hai tổ dân phố trên.

Trước đó, Đoàn khảo sát, xác minh của Ban Chỉ đạo tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan khảo sát thực địa, xác định vị trí, phạm vi khu vực mộ, đặc điểm địa hình và các dấu vết liên quan.

Quá trình khảo sát, lực lượng chức năng tiến hành đo đạc, xác định tọa độ, lập sơ đồ, chụp ảnh hiện trạng; đồng thời làm việc với nhân chứng, người cung cấp thông tin để thu thập, đối chiếu, làm rõ vị trí và số lượng mộ liệt sĩ.

Tại khu vực được xác định, lực lượng chức năng tổ chức đào tìm, ghi chép, chụp ảnh, lập biên bản; thu thập, bảo quản hài cốt và di vật nếu có. Khi phát hiện hài cốt, các lực lượng thực hiện cất bốc, thu gom, bảo quản theo quy định.

Lực lượng quân đội thực hiện nghi thức cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Trong chiều cùng ngày, Ban Chỉ đạo tiếp tục tổ chức khai quật, cất bốc một bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực tổ dân phố Độc Lập và tổ dân phố Him Lam.

Sau khi hoàn thành, hài cốt liệt sĩ được bàn giao cho Sở Nội vụ để tổ chức quàn, lễ truy điệu và an táng theo quy định. Theo kế hoạch, lễ truy điệu, an táng sẽ được thực hiện tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao.

Bộ CHQS tỉnh Điện Biên là cơ quan chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, UBND phường Điện Biên Phủ cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, xác minh, tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Hoạt động được triển khai trong chương trình “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhằm đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập những phần mộ liệt sĩ còn thất lạc, chưa xác định được danh tính.

Hiện các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, làm rõ thông tin, danh tính các liệt sĩ và thực hiện các bước bảo quản, bàn giao hài cốt theo quy định.