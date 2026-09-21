Thống nhất đầu tư các tuyến giao thông đô thị trên địa bàn một số phường

Sáng 21-9, đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp nghe Sở Xây dựng báo cáo đề xuất danh mục các tuyến giao thông đô thị cần nâng cấp, sửa chữa trên địa bàn các phường.

Theo báo cáo, hiện nay, toàn tỉnh có gần 1.115km đường đô thị, tập trung chủ yếu tại các phường: Nha Trang, Nam Nha Trang, Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang, Phan Rang, Đông Hải, Bảo An, Ninh Chử. Trong đó, trên 90% đã được nhựa hóa và bê tông hóa, quy mô đường đô thị chủ yếu là đường 2 và 4 làn xe, một số tuyến trục chính có 4 - 6 làn xe, mặt đường bê tông nhựa và bê tông xi măng.

Quang cảnh cuộc họp.

Đồng chí Lê Huyền kết luận cuộc họp.

Qua kết quả khảo sát của Sở Xây dựng và báo cáo của các địa phương, hệ thống các trục giao thông chính trên địa bàn các phường cơ bản đã được đầu tư, hình thành mạng lưới kết nối nội đô và liên vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Tuy nhiên, sau thời gian dài đưa vào khai thác, dưới tác động của điều kiện thời tiết, lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng và tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều tuyến đường xuất hiện tình trạng xuống cấp cả về kết cấu hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật phụ trợ, không còn đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tại cuộc họp.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu ý kiến.

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND các phường đã đề xuất tỉnh ưu tiên tập trung đầu tư nâng cấp, mở rộng một số tuyến đường nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông khung, nâng cao chất lượng đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí, tiêu chuẩn để phấn đấu đến năm 2027, Khánh Hòa đạt các tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị loại I, sớm hoàn thành mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Lãnh đạo phường Nha Trang phát biểu ý kiến.

Lãnh đạo phường Phan Rang xin ý kiến về việc phân công nhiệm vụ chủ đầu tư đối với một số tuyến đường nằm ở địa bàn 2 phường.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền thống nhất với báo cáo của Sở Xây dựng cũng như đề xuất của các địa phương. Đồng chí đề nghị Sở Xây dựng hoàn thiện báo cáo để làm tờ trình trình HĐND tỉnh thông qua nhằm sớm hoàn thiện hạ tầng giao thông; chủ trì cùng các địa phương tập trung cải tạo nâng cấp đảm bảo nguyên tắc đồng bộ, thống nhất, hạn chế việc cải tạo nhiều lần trên một tuyến đường. Đồng thời, cùng với các địa phương rà soát, xem xét bổ sung dự án ưu tiên, loại bỏ dự án chưa cần thiết, tính toán xử lý phù hợp để bố trí vốn.

Đồng chí Lê Huyền giao Sở Tài chính thống nhất với Sở Xây dựng về tiêu chí đưa các dự án nâng cấp hạ tầng giao thông đô thị vào danh mục đầu tư, qua đó thống nhất thứ tự ưu tiên của các dự án, giao chủ đầu tư dự án phù hợp, thống nhất.