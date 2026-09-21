Lấy kết quả thực tiễn làm thước đo hiệu quả lãnh đạo, điều hành

Sát thực tiễn, tìm điểm nghẽn

Tháng 12/2025, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Xuân Cẩm để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Trên cơ sở kiểm tra thực tế và kết quả làm việc, đồng chí chỉ đạo xã chủ động rà soát, kịp thời bổ sung nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm. Rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư; huy động, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Nhà thầu thi công tuyến đường qua tổ dân phố Liên Tân Xuân, phường Bố Hạ. Ảnh: Sỹ Quyết.

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành rà soát, lập quy hoạch chung xã Xuân Cẩm đồng bộ với quy hoạch chung đô thị thành phố, bảo đảm kết nối giao thông liên xã, liên vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nghiên cứu đề xuất phát triển hệ sinh thái khu công nghiệp gắn với phát triển hạ tầng đô thị, thương mại, dịch vụ, tạo động lực tăng trưởng mới. Qua làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Thái tiếp nhận và chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với xã để nghiên cứu giải quyết kiến nghị, đề xuất, nhất là về đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, bổ sung quy hoạch khu, cụm công nghiệp; thu hút đầu tư khu đô thị lớn…

Từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, các đồng chí Thường trực Thành ủy đã kiểm tra thực tế, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường. Ngoài những kết quả nổi bật trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều hạn chế, tồn tại được chỉ rõ, những khó khăn, vướng mắc được nhận diện. Từ đó cùng các địa phương xác định giải pháp tháo gỡ. Chẳng hạn, với phường Bố Hạ, đồng chí Bí thư Thành ủy nhất trí chủ trương với một số đề xuất của Đảng ủy liên quan đến xây dựng đường giao thông tạo động lực phát triển. Đồng chí cũng chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với phường xem xét thứ tự ưu tiên giải quyết đối với 10 nhóm kiến nghị của phường.

Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Đồng Nguyên tháng 11/2025, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố nghiên cứu xem xét, giải quyết những đề xuất của phường về tiếp tục bố trí nguồn vốn ngân sách để triển khai các dự án đầu tư xây dựng, chỉnh trang đô thị; hỗ trợ kinh phí để tu sửa, chỉnh trang khu vực đình, đền Đồng Kỵ để thực hiện thu hút, phát triển du lịch.

Hay như đối với xã Yên Thế, đồng chí Nguyễn Thị Hương chỉ ra một số “điểm nghẽn” về năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức; thiếu sự chủ động trong nắm bắt và xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Đồng thời khẳng định, để đạt được mục tiêu trở thành phường vào năm 2028, xã Yên Thế cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Tập trung phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương; chú trọng phát triển kinh tế trên 3 lĩnh vực: Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng; thương mại - dịch vụ - du lịch; sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản.

Chuyển động tích cực ở cơ sở

Sau các buổi kiểm tra, làm việc của các đồng chí Thường trực Thành ủy, Đảng ủy các xã, phường đã tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện các thông báo kết luận một cách nghiêm túc, rõ lộ trình thực hiện. Đồng thời, chủ động bám sát, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các ngành để kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt và những vướng mắc phát sinh.

Sau các buổi kiểm tra, làm việc của các đồng chí Thường trực Thành ủy, Đảng ủy các xã, phường đã tập trung thực hiện các thông báo kết luận. Chủ động bám sát, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các ngành để kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt và vướng mắc phát sinh.

Đồng chí Nguyễn Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bố Hạ cho biết: “Thời gian qua, địa phương tập trung cao cho công tác chỉnh trang đô thị, hoàn thiện các tiêu chí đô thị và hoàn thành mục tiêu xây dựng thành phường. Đảng ủy phường đã ban hành 2 nghị quyết quan trọng về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đẩy mạnh cứng hóa, mở rộng, chỉnh trang đường giao thông. Nhiều đề xuất đang từng bước được thực hiện với những tín hiệu tích cực”. Phường được bổ sung quy hoạch 1 khu công nghiệp Đồi Hồng rộng 300 ha; được hỗ trợ 3 hạng mục gồm: Nâng cấp đường mặt đê Hữu Thương; xây dựng đường từ Cầu Hẩu nối với đường tỉnh 292 tổng kinh phí hơn 61 tỷ đồng đã lựa chọn được nhà thầu và 18 phòng học Trường Trung học cơ sở Bố Hạ.

Tại xã Bảo Đài, thực hiện tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, Đảng ủy xã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đẩy mạnh tạo nguồn kết nạp đảng viên từ sớm, không chờ chỉ tiêu được giao. Hằng năm chủ động rà soát lực lượng đoàn viên ưu tú, thanh niên dân tộc, cán bộ trẻ, giáo viên, công chức, người lao động, quân nhân xuất ngũ, trưởng thôn, phó trưởng thôn, chủ hộ sản xuất kinh doanh tiêu biểu. Lập danh sách nguồn theo từng chi bộ, từng nhóm đối tượng và phân công đảng viên giúp đỡ. Nhờ vậy, 8 tháng đầu năm, Đảng bộ xã kết nạp 41 quần chúng vào Đảng, đạt 102,5% kế hoạch năm 2026. Hay như xã Xuân Cẩm thực hiện giải phóng mặt bằng 19 dự án, trong đó 7 dự án có vốn ngoài ngân sách và 12 dự án có vốn đầu tư công. Từ đầu năm đến nay, toàn xã đã giải phóng được 147,1 ha, đạt 245,1% kế hoạch năm 2026.

Việc đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường kiểm tra và bám sát thực tiễn của Thường trực Thành ủy mang lại những kết quả rõ nét. Khi những khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ kịp thời, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở được nâng cao, các địa phương không chỉ hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu đề ra mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội.