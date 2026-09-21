Ưu tiên hoàn thành khu cánh Tây và khu trung tâm nhà ga Sân bay Long Thành

Thi công hoàn thiện công trình nhà ga hành khách Sân bay Long Thành. Ảnh: Phạm Tùng

Trong khi đó, các công tác hoàn thiện, sửa chữa khiếm khuyết tại một số khu vực còn lại cũng sẽ được tổ chức theo kế hoạch phù hợp với yêu cầu khai thác dự án.

Gói thầu 5.10 là gói thầu có quy mô lớn, phạm vi công việc phức tạp, bao gồm xây dựng, hoàn thiện và lắp đặt đồng bộ nhiều hệ thống kỹ thuật, thiết bị phục vụ khai thác nhà ga. Đến cuối tuần đầu tháng 9-2026, giá trị thực hiện gói thầu 5.10 đạt hơn 77% giá trị hợp đồng. Trong đó, phần xây dựng, hoàn thiện đạt gần 83% giá trị; hệ thống điện đạt khoảng 94% giá trị và thiết bị nhà ga đạt hơn 70% giá trị.

Cũng theo ACV, trong giai đoạn hiện nay, khối lượng công việc của gói thầu 5.10 tập trung cao ở các công tác hoàn thiện kiến trúc, cơ điện, phòng cháy chữa cháy; công nghệ thông tin, truyền thông (ICT) và lắp đặt thiết bị công nghệ. Các hệ thống có mối liên hệ chặt chẽ với nhau nên việc bàn giao mặt bằng, tổ chức thi công và tích hợp hệ thống cần được điều phối theo từng khu vực. Do đó, ACV đã yêu cầu Liên danh nhà thầu Vietur bổ sung nguồn nhân lực, tăng cường công tác điều phối giữa các hạng mục, tổ chức thi công theo khu vực và ứng dụng các công cụ quản lý tiến độ, BIM (quy trình tạo và quản lý mô hình thông tin số cho công trình xây dựng).

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của Sân bay Long Thành sẽ đưa vào vận hành, khai thác thương mại cuối năm 2026. Trong giai đoạn thi công hiện nay, ACV xác định công tác điều phối tổng thể, kiểm soát tiến độ và huy động nguồn lực là những nhiệm vụ trọng tâm. Với đặc thù một dự án hàng không quy mô lớn, nhiều gói thầu được triển khai đồng thời và có sự phụ thuộc lẫn nhau về mặt bằng, kết cấu, hệ thống kỹ thuật và thiết bị, việc hoàn thành một hạng mục không chỉ phụ thuộc vào khối lượng xây lắp của riêng gói thầu mà còn cần bảo đảm khả năng kết nối với các hạng mục liên quan.

Do đó, ACV đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Sân bay Long Thành tập trung thực hiện các nhóm giải pháp gồm: tăng cường nguồn lực tại công trường; quản lý tiến độ theo từng khu vực và từng mốc công việc; tăng cường điều phối giữa các gói thầu; chủ động kiểm soát vật tư, thiết bị và ưu tiên các hạng mục thiết yếu phục vụ khai thác.