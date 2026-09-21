Giải ngân bảo trì quốc lộ: Nơi đạt 100%, nơi vẫn 0 đồng

Nơi giải ngân 100%, nơi mới đạt 2,35%

Cục Đường bộ VN vừa có văn bản đôn đốc tiến độ giải ngân Kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2026, yêu cầu các Sở Xây dựng được giao quản lý quốc lộ tập trung khắc phục tình trạng chậm tiến độ, đặc biệt tại những đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp.

Cục Đường bộ yêu cầu các chủ đầu tư xử lý nghiêm nhà thầu vi phạm tiến độ hợp đồng và đưa ra giải pháp để khẩn trương hoàn thành công trình, đưa vào khai thác theo quy định (Ảnh minh họa).

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, Kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2026 được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 1547/QĐ-BXD ngày 28/8/2026. Các Sở Xây dựng thực hiện các công trình chuyển tiếp từ năm 2025, không thực hiện công trình khởi công mới trong năm 2026. Phần lớn công trình có thời gian hoàn thành được duyệt trong quý I/2026.

Tuy nhiên, theo báo cáo của các Sở Xây dựng, tiến độ thực hiện Kế hoạch bảo trì năm 2026 đang bị chậm. Một số đơn vị có kết quả giải ngân rất thấp, dưới 60% dự toán chi năm 2026 được giao.

Cục Đường bộ Việt Nam xác định nguyên nhân chủ yếu là chủ đầu tư chưa tập trung chỉ đạo đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh toán; việc đôn đốc, xử lý các nhà thầu chậm tiến độ thi công chưa quyết liệt, dẫn đến không hoàn thành công trình theo tiến độ được duyệt.

Tính đến hết ngày 15/9/2026, nhiều đơn vị đã đạt tỷ lệ giải ngân cao. Sơn La, Quảng Trị, Quảng Ngãi và An Giang đều đạt 100%. Tây Ninh đạt 99,73%; Lai Châu 97,94%; Đắk Lắk 96,54% và Điện Biên 92,10%.

Ở chiều ngược lại, một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân rất thấp.Đáng chú ý nhất là Sở Xây dựng Bắc Ninh. Đơn vị này được giao dự toán chi năm 2026 gần 25 tỷ đồng nhưng đến ngày 15/9 mới giải ngân hơn 584 triệu đồng, tương đương 2,35%.

Sở Xây dựng Vĩnh Long được giao hơn 2,481 tỷ đồng nhưng mới giải ngân 205,8 triệu đồng, đạt 8,29%. Tại Đà Nẵng, Sở Xây dựng giải ngân hơn 4,448 tỷ đồng trên tổng dự toán hơn 24,767 tỷ đồng, đạt 17,96%.

Các tỷ lệ giải ngân thấp khác gồm: Tuyên Quang 35,71%, Thanh Hóa 38,38%, Lào Cai 40,13% và Phú Thọ 56,58%. Đáng lưu ý, Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế chưa giải ngân. Dự toán được giao hơn 6,873 tỷ đồng, nhưng số giải ngân đến ngày 15/9 là 0 đồng.

Yêu cầu xử lý nghiêm nhà thầu chậm tiến độ

Trước thực trạng trên, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Sở Xây dựng tập trung chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với việc chậm tiến độ; xử lý nghiêm vi phạm tiến độ hợp đồng và đưa ra giải pháp để khẩn trương hoàn thành công trình, đưa vào khai thác theo quy định.

Các đơn vị phải quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh thi công, đồng thời tổ chức nghiệm thu, thanh toán kịp thời khối lượng hoàn thành. Việc này nhằm vừa bảo đảm tiến độ giải ngân, vừa tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu.

Đối với những vướng mắc vượt thẩm quyền, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý.

Cùng với đó, các Sở Xây dựng phải rà soát, chuẩn xác giá trị hoàn thành công trình để đề xuất điều chỉnh dự toán chi năm 2026 kịp thời, bảo đảm không để xảy ra nợ đọng hoặc dư vốn.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch bảo trì năm 2026 vào ngày 28 hằng tháng. Đối với các công trình chậm tiến độ, báo cáo phải nêu rõ nguyên nhân, giải pháp khắc phục và dự kiến thời điểm hoàn thành.

Các phòng thuộc Cục được giao thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhất là đối với những Sở Xây dựng có công trình chậm tiến độ; đồng thời tham mưu xử lý khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc chậm thực hiện Kế hoạch bảo trì.

Các Phó Cục trưởng theo địa bàn phân công được yêu cầu chịu trách nhiệm chỉ đạo quyết liệt, kiểm soát chặt tiến độ và chất lượng công trình, kịp thời xử lý các vướng mắc nhằm bảo đảm giải ngân và hoàn thành công trình đúng tiến độ.