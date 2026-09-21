Thành lập Tổ Công tác xây dựng Đề án phát triển khu vực phía Tây trở thành động lực tăng trưởng mới của Hà Nội

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Theo Quyết định, Tổ Công tác do ông Nguyễn Việt Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội làm Tổ trưởng. Các Tổ phó là Đại diện Lãnh đạo Sở Xây dựng và Đại diện Lãnh đạo Sở Tài chính.

Bên cạnh đó, Tổ Công tác còn có các thành viên gồm Lãnh đạo, cán bộ của các Sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thuộc khu vực phía Tây của Thành phố.

Cơ quan thường trực Tổ Công tác do Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội là đầu mối thông tin, liên lạc, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ của Tổ Công tác.

Tổ Công tác có nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND Thành phố tổ chức nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện Đề án phát triển khu vực phía Tây trở thành động lực tăng trưởng mới của Thủ đô Hà Nội; bảo đảm chất lượng, tiến độ, gắn với thực tiễn và có tính khả thi cao.

Điều phối hoạt động nghiên cứu, khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu, số liệu; tổ chức hội thảo, tọa đàm, lấy ý kiến các Sở, ban, ngành Thành phố, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp phục vụ xây dựng Đề án.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu và phối hợp thực hiện nghiên cứu, xây dựng Đề án. Hoàn thiện hồ sơ Đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo UBND Thành phố giao.

Tổ Công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân; chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND Thành phố và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tổ trưởng chỉ đạo toàn diện hoạt động của Tổ Công tác; phân công nhiệm vụ cho các thành viên; triệu tập và chủ trì các cuộc họp; kịp thời báo cáo Lãnh đạo UBND Thành phố những nội dung khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền.

Tổ trưởng Tổ công tác được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị công tác để triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác theo quy định của pháp luật.

Cơ quan thường trực Tổ Công tác chủ trì tổng hợp, tham mưu tổ chức các hoạt động của Tổ Công tác; chuẩn bị nội dung, tài liệu; đôn đốc các thành viên thực hiện nhiệm vụ; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo UBND Thành phố về tiến độ, kết quả thực hiện và bảo đảm các điều kiện phục vụ hoạt động của Tổ Công tác. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng Tổ công tác giao.